ستيم توضح لمستخدميها: ما تشتريه هو ترخيص وليس اللعبة

بدأت منصة ستيم في وضع إشعار ضمن عربة التسوق يُوضح للمستخدمين أن ما يشترونه هو ترخيص لاستخدام المنتج الرقمي، وليس امتلاك اللعبة نفسها. ويبدو أن هذه الخطوة جاءت كإجراء استباقي من الشركة للتوافق مع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا يُتوقع دخوله حيز التنفيذ العام المقبل، والذي يجبر الشركات على توضيح أن المستخدمين لا يمتلكون المحتوى الرقمي بشكل فعلي.

عند إضافة منتجات رقمية إلى عربة التسوق وقبل إتمام عملية الدفع، يظهر إشعار في أسفل اليمين يقول: “شراء منتج رقمي يمنحك ترخيصًا لاستخدامه على ستيم”. هذه الملاحظة جديدة على المستخدمين، ولم يلاحظها البعض ممن يستخدمون المنصة بانتظام من قبل، ما يشير إلى أنها قد تم تفعيلها مؤخرًا.

يأتي هذا التغيير بعدما وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قانون “AB 2426” في الشهر الماضي، الذي يُلزم الأسواق الرقمية بتوضيح أن المستخدمين يشترون ترخيصًا للوصول إلى الوسائط الرقمية وليس امتلاكها فعليًا.

هذا القانون لا ينطبق على التحميلات الدائمة التي يمكن استخدامها بدون اتصال بالإنترنت، بل يقتصر على النسخ الرقمية من ألعاب الفيديو، والموسيقى، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، والكتب الإلكترونية المشتراة عبر المتاجر الإلكترونية.

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الشركات التي لا تمتثل لهذا القانون قد تواجه غرامات بتهمة الإعلان المضلل، إذا لم تشرح بوضوح القيود المتعلقة بالشراء الرقمي. يُذكر أن هذا القانون يأتي بعد حوادث مثل إزالة شركة يوبيسوفت للعبة The Crew من مكتبات اللاعبين بعد إغلاق خوادم اللعبة، مما أثار غضب المستخدمين ودفع المشرعين إلى التحرك.

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