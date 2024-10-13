آبل تعزز تعاونها مع أجهزة الشرطة العالمية خلف الأبواب المغلقة

عندما ترد الأخبار عن شركة آبل وعلاقتها بجهات إنفاذ القانون، عادةً ما يكون الحديث حول الصدامات المتعلقة بخصوصية المستخدمين. ولكن اليوم، كشفت تقارير جديدة عن جهود الشركة لبناء جسور مع الشرطة.

بحسب تقرير نشرته فوربس، استضافت آبل في السنوات الخمس الماضية مؤتمرين سريين جمعا وكالات شرطة من مختلف أنحاء العالم في مقرها الرئيسي. ووفقًا للتقرير، هدف هذه اللقاءات هو مناقشة أفضل الطرق التي يمكن من خلالها استخدام منتجات الشركة مثل آيفون والماك وكار بلاي وحتى نظارة فيجن برو في عمليات إنفاذ القانون.

يشير التقرير إلى أن هناك انطباعًا شائعًا حول علاقة متوترة بين آبل والشرطة، خاصة بعد رفض الشركة مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في اختراق هاتف آيفون الخاص بأحد منفذي الهجوم الإرهابي في سان برناردينو عام 2015. ومع ذلك، يبدو أن آبل منذ ذلك الحين قد عززت من تعاونها مع وكالات الشرطة عبر هذه المؤتمرات ومشاريع أخرى لم يُعلن عنها رسميًا.

أُقيم أول مؤتمر عالمي للشرطة في عام 2019، بينما انعقد المؤتمر الثاني في أكتوبر من العام الماضي 2023. وشهد الحدثان مشاركة ممثلين عن حوالي 50 وكالة شرطة من سبع دول حول العالم، حيث اجتمعوا في مقر آبل بارك للتعاون وتبادل الأفكار حول كيفية استخدام التقنية في تعزيز جهود الشرطة.

وفي إطار هذه الجهود، تسعى آبل لبناء علاقات أقوى مع وكالات الشرطة، خاصة في ولاية كاليفورنيا، لتعزيز استخدام منتجاتها في أقسام الشرطة ومكاتب الشُرَف المحلية. فعلى سبيل المثال، جرت محادثات مع شرطة لوس أنجلوس (LAPD) وغيرها من الوكالات حول إمكانية استخدام آبل فيجن برو بدلاً من شاشات المراقبة التقليدية، واستخدام كار بلاي كبديل لأجهزة الحواسيب المحمولة في المركبات الشرطية.

تأتي هذه الأخبار بعد مرور عام على آخر مؤتمر عالمي للشرطة. لكن يظل الغموض يحيط بمستقبل هذا التعاون، حيث غادر غاري أولدهام، الموظف الذي قاد هذه الجهود، الشركة مؤخرًا، ولم يُعلن عن أي خطط لعقد مؤتمر جديد هذا العام.

المصدر