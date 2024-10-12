هجمات إلكترونية تستهدف المكنسات الروبوتية في الولايات المتحدة

تعرضت المكنسات الروبوتية في الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية متتالية، مما منح القراصنة القدرة على التحكم في الأجهزة واستخدام مكبراتها الصوتية لإطلاق عبارات عنصرية وإهانات على المحيطين بها، وفقًا لتقارير من ABC News.

جميع الأجهزة المتضررة من الهجمات كانت من نفس الطراز، وهو مكنسة “Ecovacs Deebot X2s” المصنوعة في الصين، والتي اكتسبت سمعة بكونها سهلة الاختراق بسبب ثغرة أمنية حرجة.

وفي إحدى الحالات، تمكن مراسلو ABC News من السيطرة الكاملة على واحدة من هذه المكنسات، بما في ذلك الكاميرا.

أحد الضحايا، المحامي دانيال سوينسون من مينيسوتا، روى أنه كان يشاهد التلفاز عندما بدأت المكنسة بإصدار أصوات غريبة. وعندما تفقد التطبيق، اكتشف أن شخصًا غير معروف كان يتلاعب بالكاميرا.

وبعد إعادة ضبط كلمة المرور، استمرت المكنسة بالتحرك من تلقاء نفسها، وبدأت مكبرات الصوت في إصدار أصوات بشرية تنادي بألفاظ عنصرية أمام ابنه.

في اليوم نفسه الذي تعرض فيه سوينسون للاختراق، حدثت واقعة مشابهة في لوس أنجلوس حيث بدأت مكنسة Deebot X2s بمطاردة كلب، وإصدار تعليقات مسيئة. وبعد خمسة أيام، تكررت الحادثة في إل باسو، لكن عدد الأجهزة المخترقة غير واضح حتى الآن.

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ترتبط هذه المشكلة بثغرة أمنية تتيح للقراصنة تجاوز الرقم السري المكون من أربعة أرقام للسيطرة على المكنسة. وقد كُشف عن هذه المشكلة في ديسمبر 2023، كما توجد ثغرة في موصل البلوتوث تسمح بالوصول الكامل من مسافة تصل إلى 300 قدم. ومع ذلك، فإن حدوث الهجمات في مختلف أنحاء البلاد يجعل من غير المحتمل أن تكون ثغرة البلوتوث هي السبب.

وذكرت تقارير من موقع Gizmodo أن الشركة قد طورت تحديثًا لإصلاح الثغرة الأمنية المذكورة، ومن المتوقع أن يتم طرحه في نوفمبر المقبل.