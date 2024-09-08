هونر تطلق لابتوب MagicBook Art 14 Snapdragon الرائد

كشفت شركة هونر عن إصدار لابتوب جديد باسم MagicBook Art 14 Snapdragon مزود بمعالج كوالكوم Snapdragon X Elite، وذلك خلال معرض IFA 2024 في برلين.

مواصفات Magicbook Art 14 Snapdragon

يتميز الحاسوب الجديد بشاشة OLED مقاس 14.6 بوصة بدقة 3.1K ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 97%. وبسُمك 10 ملم فقط ووزن 1 كيلوجرام، يعد من أخف الحواسيب المحمولة المتاحة. صُنع الجهاز من سبائك الماغنيسيوم والألومنيوم، مما يساهم في خفة وزنه ومتانته.

يعمل اللابتوب بمعالج Snapdragon X Elite بـ 12 نواة وتردد أقصى يبلغ 4.0 جيجاهرتز. ويأتي بخيارين للذاكرة العشوائية: 16 أو 32 جيجابايت، مع مساحة تخزين 1 تيرابايت. وتوفر وحدة معالجة الشبكات العصبية (NPU) المعززة بالذكاء الاصطناعي قدرة حوسبة تصل إلى 45 تيرا عملية في الثانية.

من أبرز مميزات الجهاز نظام OS Turbo 3.0 لتحسين إدارة الطاقة، مما يتيح تشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل لمدة تصل إلى 15.22 ساعة. كما يتميز بكاميرا ويب قابلة للفصل والاستخدام في أي وقت، وهي حل مبتكر لمخاوف الخصوصية.

دمجت هونر نظام MagicOS في الحاسوب، مما يتيح التعاون السلس بين أجهزة هونر المختلفة. كما دمجت ميزة AI Eraser، المعروفة من هاتف Magic V3، لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

لم تكشف هونر بعد عن سعر MagicBook Art 14 Snapdragon، لكن من المتوقع أن يكون تنافسيًا في فئته.

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