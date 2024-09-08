ميتا تفتح أبواب واتساب وماسنجر للتطبيقات المنافسة في أوروبا

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة ميتا عن خطط لفتح منصتيها الشهيرتين واتساب وماسنجر أمام تطبيقات المراسلة المنافسة في الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يأتي استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.

وفقًا للخطة الجديدة، سيتمكن مستخدمو واتساب وماسنجر في أوروبا من استقبال رسائل من تطبيقات أخرى مثل iMessage وتيليجرام وسيجنال مباشرة في واتساب. وستتيح ميتا للمستخدمين خيار دمج هذه الرسائل مع محادثاتهم الحالية أو إبقائها منفصلة.

ولن يقتصر الأمر على تبادل الرسائل النصية فحسب، حيث تعد ميتا بدعم مزايا متقدمة مثل التفاعلات والردود المباشرة ومؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة. بل إن الشركة تخطط لإتاحة إنشاء مجموعات مع مستخدمي التطبيقات الأخرى بحلول العام المقبل، وتعد بدعم المكالمات الصوتية والمرئية عبر المنصات بحلول عام 2027.

لكن هذا الانفتاح يأتي مع تحديات تقنية. فشركة ميتا تشترط على التطبيقات الراغبة في الاندماج استخدام بروتوكول سيجنال لضمان أمان وخصوصية الرسائل، وهو ما قد يشكل عقبة أمام بعض المنافسين.

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هذه الخطوة تمثل تحولًا جذريًا في استراتيجية ميتا، التي طالما حافظت على الطبيعة المغلقة لمنصاتها. فهل ستنجح في خلق بيئة تواصل أكثر انفتاحًا دون المساس بتجربة المستخدم أو الأمان؟ وكيف سترد الشركات المنافسة على هذه الدعوة للتكامل؟

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هذا ما سنكتشفه خلال الفترة القادمة إلى جانب السؤال الأهم: هل سيمتد هذا التغيير إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ليشكل بداية عصر جديد من التواصل المفتوح عبر منصات المراسلة المختلفة حول العالم؟

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