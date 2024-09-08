صور مسربة تكشف تصميم وألوان هاتف Galaxy S24 FE

كشفت صور مسربة جديدة عن التصميم المتوقع لهاتف سامسونج Galaxy S24 FE، وأظهرت تشابهًا كبيرًا مع سلسلة Galaxy S24 الرئيسية.

نشر المصدر 29 صورة للهاتف المرتقب، تعرض أربعة ألوان مختلفة: الجرافيت، والأزرق، والأخضر، والأصفر. ويبرز اللون الأصفر بشكل خاص بتصميمه الحيوي اللافت.

يُظهر التصميم ثلاث كاميرات خلفية بفتحات منفصلة، وكاميرا أمامية مركزية بتصميم ثقب، وحواف مسطحة. وتتماشى هذه التفاصيل مع التسريبات السابقة للهاتف.

مواصفات Galaxy S24 FE

وفقًا للتوقعات، سيأتي Galaxy S24 FE بمعالج Exynos 2400e، وشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة وتردد 120 هرتز، وبطارية بسعة 4,565 مللي أمبير/ساعة مع سرعات شحن سلكي ولاسلكي مماثلة للإصدارات السابقة من سلسلة FE.

أما عن الكاميرات، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل وتكبير بصري 3x.

ومن المرجح أن يدعم الهاتف مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، التي أصبحت سمة مميزة في هواتف سامسونج الحديثة.

يُذكر أن الإصدار السابق، جالاكسي S23 FE، كان متاحًا بستة ألوان، اثنان منها حصريان على موقع سامسونج. لذا، قد نشهد ألوانًا إضافية للإصدار الجديد عند إطلاقه رسميًا.

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