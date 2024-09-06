Salesforce تُخطط للاستحواذ على شركة Own بـ 1.9 مليار دولار

أعلنت Salesforce عن صفقة مدوية! الشركة العملاقة في مجال البرمجيات السحابية تستعد لشراء Own Co. مقابل 1.9 مليار دولار نقدًا، وهي شركة ناشئة متخصصة في أدوات النسخ الاحتياطي للبيانات في التطبيقات السحابية.

لكن انتظر، هناك مفاجأة! قيمة Own Co. كانت 3.35 مليار دولار في عام 2021. نعم، انخفضت قيمتها بشكل كبير. لماذا؟ ببساطة، سوق البرمجيات السحابية لم يعد ساخنًا كما كان بعد جائحة كورونا.

تُعد هذه الصفقة عودة قوية لـ Salesforce إلى عالم الاستحواذات الكبيرة منذ الاستحواذ على سلاك مقابل 28 مليار دولار في 2020. تذكرون عندما قال الرئيس التنفيذي مارك بينيوف قبل عامين أن الشركة ستتوقف عن الصفقات الكبيرة؟ يبدو أن الأمور تغيرت!

لكن لماذا Own Co. بالذات؟ الشركة بدأت بالتركيز على عملاء Salesforce، ثم توسعت لتشمل منصات أخرى مثل Microsoft Dynamics وServiceNow. هذا التنوع جعلها هدفًا جذابًا.

والسؤال الأهم: كيف ستؤثر هذه الصفقة على Salesforce؟ الشركة تؤكد أنها لن تؤثر على عوائد المساهمين، بل ستزيد من التدفق النقدي الحر بدءًا من العام الثاني بعد إتمام الصفقة.

هل هذه بداية موجة جديدة من الاستحواذات في عالم البرمجيات السحابية؟ بينيوف يلمح إلى ذلك، لكنه يؤكد أنهم سيدرسون كل صفقة بعناية لضمان عدم الإضرار بالعملاء وتحقيق الأرباح المناسبة.

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