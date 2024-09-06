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لينوفو تكشف النقاب عن لابتوبات Aura الجديدة
أزاحت لينوفو الستار عن مجموعة جديدة من لابتوبات Aura في معرض IFA برلين، مقدمة تقنيات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.
ThinkPad X1 Carbon الجيل 13 (إصدار Aura)
- شاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K أو (2880×1800) ومعدل تحديث 120 هرتز
- سطوع يصل إلى 400 شمعة مع شهادة DisplayHDR True Black 500
- معالج Intel Core Ultra 9 مع رسوميات Intel Arc Xe2
- بطارية قابلة للاستبدال بسعة 57 واط/ساعة
Yoga Slim 7i (إصدار Aura)
- شاشة 15.3 بوصة بدقة 2.8K، مع خيار OLED أو LCD لمسية
- معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 500 شمعة
- معالج Intel Core Ultra 7 مع رسوميات مدمجة
- بطارية 70 واط/ساعة لاستخدام طويل
IdeaPad 5x 2-in-1
- معالج Qualcomm Snapdragon X Plus ثماني النواة مع رسوميات Adreno مدمجة
- شاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة WUXGA (1920×1200) وسطوع 400 شمعة
- بطارية 57 واط/ساعة
- سعر تنافسي يبلغ حوالي 850 دولار
تتميز الأجهزة الجديدة ببرنامج Aura، المطور بالتعاون مع إنتل، والذي يتيح التبديل السريع بين أوضاع مختلفة لتحسين الأداء في مهام محددة مثل التصفح الآمن ومكالمات الفيديو والعمل بدون تشتيت.
كما أعلنت لينوفو عن إطلاق Yoga Pro 7 و IdeaPad Slim 5x وإصدارات 13 و15 بوصة من IdeaPad Slim 5.