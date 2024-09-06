لعبة Baldur’s Gate 3 تفتح أبواب التعديل للاعبين على أجهزة الكمبيوتر

أطلقت شركة Larian Studios التحديث السابع للعبة Baldur’s Gate 3، مُتيحةً للاعبين على أجهزة الكمبيوتر إمكانية تعديل اللعبة وإضافة محتوى جديد من صنعهم.

يسمح هذا التحديث، الذي قد يكون آخر أكبر تحديث للعبة، بإضافة أسلحة ودروع وفئات وفئات فرعية وتعاويذ وأشكال نرد مخصصة، وغيرها الكثير من العناصر التي يمكن للاعبين ابتكارها.

وأوضحت الشركة أن التعديلات متاحة عبر مدير تعديلات داخل اللعبة، مدعوم بمنصة mod.io، بالإضافة إلى قنوات خارجية. وأكدت الشركة أنها لن تمنع التعديل خارج نظامها الرسمي، لكنها أشارت إلى أن التعديلات المعتمدة رسميًا تستهدف الاستقرار والتوافق عبر المنصات المختلفة.

ومن المقرر إطلاق دعم التعديلات على أجهزة الماك وأجهزة الألعاب المنزلية بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس وإس في أكتوبر المقبل. وحذرت الشركة من بعض مشاكل التوافق المؤقتة في حفظ اللعبة عبر المنصات المختلفة حتى ذلك الحين.

كما أشارت الشركة إلى أن نسخ أجهزة الألعاب المنزلية ستخضع لتدقيق إضافي لتحديد التعديلات المتاحة عبر المنصات، مؤكدةً أنها ستنشر إرشادات لمساعدة المطورين على فهم نوع المحتوى الذي سيجتاز الفحوصات اللازمة.

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