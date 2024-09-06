تقرير: آبل تستعد لإطلاق آيباد ميني جديد في أكتوبر

كشف تقرير حديث لمارك جورمان، المحلل في وكالة بلومبرج، عن خطط آبل لإطلاق نسخة جديدة من جهاز آيباد ميني في أكتوبر المقبل.

وفقًا للتقرير، سيأتي الإعلان عن آيباد ميني الجديد ضمن حدث أكبر يشمل إطلاق أول أجهزة ماك مزودة برقاقات M4. ومن المتوقع أن تشمل هذه الأجهزة ماك بوك برو بإصداريه 14 و16 بوصة، إضافة إلى ماك ميني وآيماك.

لم يكشف جورمان عن تفاصيل محددة حول مواصفات آيباد ميني 2024 الجديد، لكن الشائعات السابقة أشارت إلى تحسينات تشمل:

معالج أسرع

كاميرات أمامية وخلفية محسنة

حل لمشكلة “تمزق الشاشة” عند الاستخدام بالوضع الرأسي

دعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3

خيارات ألوان جديدة

يذكر أن النسخة الحالية من آيباد ميني أُطلقت في سبتمبر 2021، وجاءت بشاشة 8.3 بوصة، ومنفذ USB-C، ورقاقة A15 Bionic.

وأشار جورمان إلى احتمال تحديث آيباد الأساسي أيضًا خلال الحدث نفسه، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن آبل لم تؤكد بعد عقد حدث في أكتوبر، لكن الشركة اعتادت على إطلاق منتجات جديدة في هذا الوقت من العام.

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