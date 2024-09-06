آبل تؤجل إطلاق الجيل الثاني من AirTag إلى 2025

كشفت تقارير حديثة أن آبل تطوّر حاليًا نسخة جديدة من جهاز التتبع AirTag، لكننا سننتظر حتى عام 2025 للحصول عليه.

أشار مارك جورمان في تقريره الأخير إلى أن آبل تطور AirTag 2، لكنه لا يتوقع إطلاقه قبل العام المقبل. ويتفق هذا التوقيت مع ما ذكره مينج-تشي كو، المحلل المتخصص في سلسلة توريد آبل، الذي أكد تأجيل الإنتاج الضخم للجهاز من الربع الرابع من 2024 إلى وقت ما في 2025.

ماذا يمكننا أن نتوقع من AirTag 2 الجديد؟ يلمّح جورمان إلى رقاقة جديدة ستحسن من دقة تحديد الموقع. ومن المحتمل أن يستخدم الجهاز شريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني، التي ظهرت لأول مرة في سلسلة iPhone 15 العام الماضي.

أما كو، فيعتقد أن AirTag 2 سيتكامل بطريقة ما مع نظارة فيجن برو، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عن هذا التكامل.

وحتى الآن، لم تظهر أي شائعات حول تغييرات في تصميم الجهاز. ويذكر أن آبل أطلقت AirTag لأول مرة في أبريل 2021، ولم يتلق أي تحديثات في العتاد منذ ذلك الحين.

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