Meta AI يتوفر بعدّة لغات جديدة ليس من بينها العربية

أعلنت ميتا عن تحديثات جديدة لمساعدها الذكي Meta AI الذي أطلقته في سبتمبر 2023 ويعمل في عدد من خدماتها مثل إنستقرام. وتشمل هذه التحديثات توسيع نطاق الوصول إلى المساعد ليشمل 22 دولة، وإضافة لغات جديدة، وطرح مميزات مبتكرة في مجال معالجة الصور.

أبرز التحديثات الجديدة إطلاق نموذج Llama 3.1 المفتوح المصدر، والذي يمكن استخدامه عبر تطبيق واتساب أو موقع meta.ai لأداء مهام متنوعة مثل حل المسائل الرياضية والبرمجة. وتعهدت الشركة بتحديث تقنيتها للذكاء الاصطناعي كل أسبوعين، مع وعود بإضافة المزيد من الميزات واللغات في المستقبل القريب.

ومن أبرز المميزات الجديدة أداة Imagine me التجريبية المتاحة حاليًا في الولايات المتحدة. تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء صور مخصصة باستخدام صورهم الشخصية، مثل «تخيلني وأنا أركب الأمواج» أو «تخيلني كلوحة سريالية». كما أضافت ميتا إمكانيات جديدة لتعديل الصور، مثل إزالة عناصر أو تغييرها أو تحريرها.

وستطلق الشركة الشهر المقبل زر «التحرير بالذكاء الاصطناعي» لمزيد من التحكم الدقيق في الصور. كما ستتيح إمكانية إنشاء الصور باستخدام Meta AI في المنشورات والتعليقات والقصص والرسائل عبر فيسبوك وإنستقرام وواتساب وماسنجر، مع بدء طرح هذه الميزة هذا الأسبوع باللغة الإنجليزية فقط.

ويمتد نطاق المساعد الذكي ليشمل دولاً جديدة مثل الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وبيرو والكاميرون. كما أضيفت لغات جديدة تشمل الفرنسية والألمانية والهندية (بالنص الروماني أيضاً) والإيطالية والبرتغالية والإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المميزات الجديدة ستكون متاحة في مناطق أو لغات محددة في الوقت الحالي، مع خطط لتوسيع نطاقها في المستقبل.

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