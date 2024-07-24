نتفلكس تعيّن موظف سابق في إبيك جيمز في منصب رئيس قسم الألعاب

أعلنت شركة نتفلكس تعيين ألان تاسكان في منصب رئيس قسم الألعاب، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز توسعها في مجال الألعاب الإلكترونية. تاسكان، الذي كان يشغل سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الألعاب في شركة إبيك جيمز حيث أشرف على تطوير ألعاب مثل Fortnite و Rocket League، سينضم إلى فريق نتفلكس ليقود جهودها في هذا القطاع المتنامي.

منذ إطلاق مشروع الألعاب في عام 2021، لم تتوقف نتفلكس عن تعزيز استراتيجيتها من خلال الاستحواذ على العديد من الاستوديوهات المستقلة البارزة، مثل Night School و Boss Fight و Next Games و Spry Fox، حيث أدخلت العديد من الألعاب المستقلة الشهيرة إلى منصتها.

كما أعلنت الشركة في مكالمة أرباح الربع الثاني أن لديها أكثر من 80 لعبة قيد التطوير، مما يعزز مكتبتها التي تضم حاليًا حوالي 100 لعبة، منها ألعاب شهيرة مثل Hades.

وإلى جانب تعيين تاسكان، وظّفت نتفلكس العديد من الكوادر البارزة في مجال الألعاب. من بين هؤلاء، مايك فاردو، الذي شغل سابقًا مناصب قيادية في EA و Kabam و Facebook، و روبرتو بارييرا، الذي انضم كمدير استراتيجي للألعاب.

كذلك، انضم العديد من الكوادر الأخرى مثل ليان لومبي من Riot Games، وأندرو براونيل من Boundless Entertainment، وريتشارد صن من Facebook/Meta، بالإضافة إلى كريستوفر لي ويوكو ناكايو، اللذين يتمتعان بخبرة واسعة في صناعة الألعاب.

وفي أحدث تطورات المشروع، كشفت نتفلكس عن خطط لإطلاق مشروع متعدد اللاعبين مستوحى من مسلسل Squid Game في وقت لاحق من هذا العام. كما تواصل نتفلكس تعزيز مكتبتها من الألعاب التفاعلية المستندة إلى مسلسلاتها وأفلامها الشهيرة، بهدف توفير تجارب جديدة ومثيرة لجمهورها.

ورغم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها نتفلكس في هذا المجال، لم تشهد الألعاب التي طرحتها الشركة إقبالًا كبيرًا حتى الآن. ففي عام 2022، سجلت مكتبة الألعاب الخاصة بها نحو 1.7 مليون مستخدم يوميًا، وتم تحميل ألعابها 23.3 مليون مرة فقط.

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