أطلقت مايكروسوفت لعبة Call of Duty: Modern Warfare III لخدمة Xbox Game Pass، لتكون المرة الأولى التي تتوفر فيها لعبة من سلسلة Call of Duty على هذه الخدمة.

تأتي هذه الخطوة بعد استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن بليزارد، وهي آخر لعبة في سلسلة أكتيفجن تتضمن محتوى حصريًا للبلاي ستيشن.

ستكون Call of Duty: Modern Warfare III متاحة لمشتركي Xbox Game Pass لأجهزة الكونسول، وأيضًا على PC Game Pass و Xbox Game Pass Ultimate بدءًا من اليوم 24 يوليو.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من كشف مايكروسوفت عن زيادات في أسعار خدمات الاشتراك الخاصة بها.

زادت مايكروسوفت أسعار Xbox Game Pass Ultimate و PC Game Pass في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصلت الزيادة في بعض المناطق إلى 25%.

وستصبح تكلفة Game Pass Ultimate الجديدة 19.99 دولار شهريًا بدءًا من 12 سبتمبر، بزيادة 3 دولارات عن السعر الحالي. كما سيرتفع سعر PC Game Pass إلى 11.99 دولار شهريًا.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لإطلاق خيار جديد لـ Xbox Game Pass Standard للأعضاء الجدد في الأشهر المقبلة، والذي لا يتضمن الوصول إلى الألعاب في يوم الإطلاق ويشمل اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

كما تخطط مايكروسوفت لإطلاق الجزء القادم من سلسلة Black Ops 6، على Xbox Game Pass في وقت لاحق من هذا العام. وسيتمكن المشتركون الحاليون من الوصول إلى Call of Duty: Black Ops 6 عبر الخدمة. بينما يحتاج الأعضاء الجدد إلى الاشتراك في خدمة Ultimate للحصول على الوصول إلى اللعبة في يوم الإطلاق، أو الاشتراك في PC Game Pass.

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