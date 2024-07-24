كاديلاك تكشف عن سيارة سولي الكهربائية الفاخرة مع ثلاجة مُدمجة!

كشفت كاديلاك عن مفهوم جديد للسيارة الكهربائية الكشف، التي أطلقت عليها اسم سولي. تتميز السيارة بطولها الذي يتجاوز طول بعض سيارات الـ SUV، وشاشات ترفيه ومعلومات عملاقة تمتد بعرض السيارة، إضافةً إلى ثلاجة مدمجة في المقعد الخلفي للحفاظ على برودة المشروبات خلال الصيف.

تصميم سولي مستوحى من سيارة كاديلاك الكهربائية الفاخرة سيليستيكا، والتي تُعد رد الشركة على سيارات الرفاهية مثل رولز رويس. وتحوّل سولي السيارة الكهربائية كاملة الحجم التي تصل قيمتها إلى 340,000 دولار، إلى كوبيه بلون «كريمي مانيللا» مع تصميم يحاكي أشعة الشمس، حيث تنبعث أنماط من الأشعة من مركز كل مقعد والألواح الخشبية في الجزء الخلفي منها.

عُرضت سيارة سولي في كاديلاك هاوس في فيندورلت بولاية ميشيغان، وهو المكان الذي يختار فيه العملاء المواد الجلدية وغيرها من المواد عند شراء سيارة سيليستيكا المصنوعة يدويًا.

ولكن كاديلاك سولي تعتمد على نهج مختلف وأكثر استدامة في استخدام المواد، مثل استخدام الميسليوم المصنوع من الفطر القابل للتحلل بدلًا من الجلد. ومع ذلك، تشمل السيارة بعض الإكسسوارات الجلدية مثل مفكرة جلدية تتماشى مع لون السيارة.

وتستعير سولي الكثير من عناصر التصميم من سيليستيكا، مثل شاشة المعلومات الترفيهية التي تبلغ 55 بوصة وواجهة الإضاءة LED المتحركة. وفي فيديو توضيحي للمواصفات، وصفتها كاديلاك بأنها «تستعيد أصول كاديلاك كمزود للسيارات الفاخرة للغاية».

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