آيفون القابل للطي قد يخرج في عام 2026

تعمل آبل على تطوير آيفون قابل للطي ومن المتوقع إطلاقه في عام 2026، وفقًا لتقرير من ذا إنفورميشن. وحسب التسريبات، سيكون آيفون قابل للطي أفقيًا على غرار هاتف Galaxy Z Flip.

في فبراير، ذكرت التقارير أن آبل كانت في المراحل الأولى من تطوير نموذجين أوليين لهواتف آيفون القابلة للطي. ولكن الآن يبدو أن الشركة استقرت على تصميم معين، حيث أشار التقرير إلى أن الجهاز يحمل الاسم الداخلي V68، مما يدل على أن آبل تجاوزت مرحلة المفهوم وأصبحت في مرحلة التطوير مع الموردين.

تحاول آبل حاليًا تقليل التجعد الذي يظهر عند فتح الهاتف، وتسعى أيضًا إلى جعله أنحف. ويتماشى هذا مع تقرير صدر مؤخرًا من Digitimes يكشف تفاصيل مشابهة حول خطط آبل للهاتف القابل للطي. وتشير الشائعات أيضًا إلى أن آبل تعمل على جهاز يشبه ماك بوك قابل للطي قد يبدأ شحنه في عام 2026.

بالإضافة إلى العمل على الأجهزة القابلة للطي، تشير الشائعات أيضًا إلى أن آبل تعمل على صنع آيفون أنحف بكثير لعام 2025، ضمن سلسلة آيفون 17.

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