فيفو تستعد لإطلاق سلسلة X200 بكاميرا بيرسكوب 200 ميجابكسل

يبدو أن سلسلة هواتف فيفو X200 القادمة ستحصل على مواصفات مثيرة للاهتمام. وتشير المعلومات المتواردة حاليًا إلى أن فيفو ستطلق طرازي X200 و X200 Pro في أكتوبر المقبل، بينما سيصل طراز X200 Ultra إلى الأسواق في النصف الأول من عام 2025.

ونشر حساب ديجيتال تشات ستيشن على موقع ويبو الصيني معلومات جديدة حول كاميرا البيرسكوب في سلسلة X200. وأشار إلى أن هاتف X200 Pro سيضم مستشعرًا بدقة 200 ميجابكسل وحجم 1/1.4 بوصة، مع فتحة عدسة f/2.67 وطول بؤري 85 ملم.

وستستخدم فيفو نفس مستشعر سامسونج S5KHP9 المتوفر حاليًا في هاتف X100 Ultra. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المستشعر سيتوفر في طراز X200 Pro أم سيقتصر على طراز X200 Ultra.

وفيما يتعلق بالشاشة، تشير التقارير إلى أن هاتف X200 سيأتي كهاتف رائد مدمج مع شاشة OLED مسطحة بقياس 6.4 أو 6.5 بوصة. أما طراز X200 Pro فسيتميز بشاشة OLED أكبر حجمًا مع انحناءات دقيقة على جميع الجوانب الأربعة. وسيدعم كلا الطرازين دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

ومن المتوقع أن تعمل هواتف X200 و X200 Pro بمعالج Dimensity 9400، بينما سيعتمد طراز X200 Ultra على معالج Snapdragon 8 Gen 4. كما سيتميز الأخير بشاشة OLED بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات مجرد تسريبات في الوقت الحالي، ولم تكشف فيفو رسميًا عن مواصفات سلسلة X200 حتى الآن. ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للهواتف الجديدة.

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