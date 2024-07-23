ظهور جهاز Google TV Streamer الجديد

كشفت تسريبات جديدة عن جهاز بث رقمي مبتكر من جوجل يحمل اسم “Google TV Streamer”، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تطوير منتجاتها في مجال الترفيه المنزلي.

يتميز الجهاز الجديد بتصميم مختلف كليًا عن سابقه Chromecast، إذ يتخذ شكل صندوق صغير يشبه أجهزة الراوتر بدلاً من التصميم القديم. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير في التصميم يخدم غرضًا عمليًا أم أنه مجرد تجديد في المظهر الخارجي.

وفقًا للصور المسربة، يحتوي الجهاز على منفذ للطاقة وآخر HDMI، دون إضافات ظاهرة أخرى. أما جهاز التحكم عن بعد، فقد خضع أيضًا لإعادة تصميم، حيث أصبح أطول قليلاً من النسخة السابقة، مع إعادة ترتيب الأزرار.

يضم الجزء العلوي من جهاز التحكم عجلة التحكم، يليها زرين الرئيسية والعودة. وتحتهما مفاتيح التحكم في الصوت وزر الأوامر الصوتية (الذي فقد علامة Google Assistant).

كما يحتوي على أزرار مخصصة لتطبيقي يوتيوب ونتفليكس، إضافة إلى زر الطاقة وزر اختصار قابل للتخصيص.

لم تكشف جوجل رسميًا عن موعد إطلاق الجهاز الجديد، لكن التوقعات تشير إلى احتمال الإعلان عنه خلال حدث Made by Google المقرر في 13 أغسطس المقبل، والذي ستكشف فيه الشركة أيضًا عن أربعة هواتف بكسل جديدة.

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