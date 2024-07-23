شركة Wiz ترفض عرض استحواذ بـ 23 مليار دولار من جوجل

رفضت شركة الأمن السيبراني Wiz عرض استحواذ بقيمة 23 مليار دولار من شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، مما أفشل أكبر عملية استحواذ كانت ستحققها عملاقة البحث في تاريخها.

وفي مذكرة داخلية، أشار المؤسس المشارك لـ Wiz، أساف رابابورت، إلى أن الشركة ستتجه بدلاً من ذلك إلى طرح عام أوّلي.

وأكد رابابورت في المذكرة الموجهة لموظفي الشركة أن رفض مثل هذه العروض المغرية ليس بالأمر السهل.

وكان من الممكن أن يؤدي الاستحواذ إلى مضاعفة تقييم Wiz البالغ 12 مليار دولار، الذي أعلنت عنه في مايو بعد جمعها مليار دولار في جولة تمويل خاصة.

ووفقًا للمذكرة، ستركز Wiz الآن على تحقيق إيرادات سنوية متكررة تبلغ مليار دولار، إلى جانب الاكتتاب العام، وهي الأهداف التي وضعتها الشركة قبل بدء محادثاتها مع جوجل. ولم تعترف Wiz ولا ألفابت رسميًا بالصفقة.

تقدم Wiz حلول أمنية سحابية لعملاء الشركات، مما جعلها هدفًا جذابًا يمكن أن يضع جوجل في موقع أفضل لمنافسة رواد الصناعة مثل مايكروسوفت وأمازون.

وفي السنوات الأخيرة، ركّزت الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار بشكل متزايد على صفقات شركات التقنية الكبرى، وحسب التقارير فإن مخاوف مكافحة الاحتكار والمستثمرين كانت من الأسباب وراء تراجع Wiz عن الصفقة.

وقد بدأت وزارة العدل بالفعل في رفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد جوجل بشأن محرك البحث وأعمال الإعلانات الرقمية. وفي عام 2022، اشترت جوجل شركتي أمن سيبراني، هما Siemplify مقابل 500 مليون دولار و Mandiant مقابل 5.4 مليار دولار، والأخيرة معروفة بكشفها عن اختراق SolarWinds.

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