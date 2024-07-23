إنفيديا تُخطط لإطلاق شرائح بلاكويل أقل قوة في الصين

يبدو أن شركة إنفيديا تستعد لإطلاق رقاقة ذكاء اصطناعي جديدة مُخصصة للسوق الصينية، وفقًا لتقرير حديث نشرته وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة في ظل القيود التجارية الأمريكية المفروضة على تصدير التقنيات المتطورة إلى الصين، والتي أثرت سلبًا على شركات التقنية الصينية.

ويشير التقرير إلى أن الرقاقة الجديدة “B20” ستعتمد على تصميم بلاكويل الرائد، لكنها ستخضع لتعديلات تجعلها متوافقة مع اللوائح الأمريكية.

ومن المتوقع أن تتضمن الرقاقة الجديدة شريحتين بحجم رقاقة بلاكويل القياسية، لكن مع قدرات محدودة لكل منهما. وقد تلجأ إنفيديا إلى خفض القدرة الحسابية للرقاقة بشكل كبير لتتماشى مع القيود الأمريكية.

وتهدف القيود التقنية الأمريكية إلى منع الصين من استخدام التقنيات الأمريكية للأغراض العسكرية، مما دفع بكين لتعزيز إنتاجها المحلي من الرقائق.

ورغم أن الرقائق الصينية لا تزال متأخرة عن منتجات إنفيديا، إلا أن الشركة الأمريكية قد تواجه صعوبة في المنافسة بسبب القيود المفروضة عليها.

وتعمل إنفيديا على إطلاق B20 بالتعاون مع شركة Inspur، إحدى الشركتين الموزعتين لمنتجاتها في الصين. ومن المتوقع أن تدخل الرقاقة الجديدة مرحلة الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، مع احتمال طرحها في الأسواق مطلع عام 2025.

وكانت إنفيديا قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن هندسة بلاكويل، واعدة بتحسين أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمقدار 30 ضعفًا مقارنة بالتصاميم السابقة.

ذو صلة > أسعار خوادم إنفيديا بلاكويل قد تصل إلى 3 ملايين دولار

المصدر