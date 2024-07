سلاك تطلق أربع ودجات لنظام iOS على آيفون

أطلق شركة سلاك مؤخرًا أول أربع ودجات لتطبيقها على نظام iOS، ثلاثة منها مخصصة للشاشة الرئيسية لأجهزة آيفون، بينما يمكن إضافة الرابعة إلى شاشة القفل، مما يسمح للمستخدمين بالدخول فورًا إلى تطبيق سلاك بعد فتح الجهاز.

تشمل ودجات الشاشة الرئيسية Catch Up، التي تتيح للمستخدمين الاطلاع بسرعة على عدد الرسائل غير المقروءة والإشعارات دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وتوفر هذه الأداة معلومات أكثر تفصيلاً من شارة أيقونة تطبيق سلاك، وبمجرد النقر على Catch Up، يمكن الانتقال مباشرة إلى ذلك القسم من التطبيق لتمرير المحادثات التي فاتتك.

الأداتان الأخريان للشاشة الرئيسية تُبسطان تحديثات حالة المستخدم في سلاك.

بالنقر على الأداة الصغيرة لتحديث الحالة، يتم نقلك مباشرة إلى ذلك القسم في تطبيق سلاك على iOS، بينما توفر النسخة الأكبر نفس الوظيفة بالإضافة إلى ثلاث خيارات حالة مسبقة التحديد: التركيز لمدة ساعة، والغداء، واستراحة لمدة نصف ساعة. وهذه الخيارات المسبقة لا يمكن تخصيصها في الوقت الحالي.

Three 3⃣new Slack iOS widgets are here to make your workday a whole lot easier. 👏

Add the Catch Up widget, Status widget, and Slack Launcher widget to your device and stay in the know on the go. pic.twitter.com/bEak0coGZK

— Slack (@SlackHQ) July 22, 2024