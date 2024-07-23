تطبيق NotchNook على الماك يحوّل النوتش إلى جزيرة ديناميكية

ابتكر مطورو lo.cafe تطبيقًا جديدًا يُدعى NotchNook يحوّل المساحة غير المستغلة في نوتش شاشات أجهزة ماك بوك إلى أداة مفيدة تشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة في هواتف آيفون الجديدة.

يعمل التطبيق بطريقة مماثلة للجزيرة الديناميكية في هواتف آيفون 14 برو وما بعدها. يتيح للمستخدمين عند النقر على النوتش عرض Nook بمميزات تشبه الأنشطة الحية، مثل معاينة الأغنية المشغّلة على تطبيق آبل ميوزيك، أو إضافة اختصارات، أو إسقاط الملفات والتطبيقات في علامة تبويب الدرج، أو استخدام كاميرا FaceTime HD كمرآة صغيرة.

ويمكن تخصيص إعدادات التطبيق، بما في ذلك تفعيل الأنشطة الحية وتنشيط إيماءات مختلفة وضبط سلوك التطبيق. ومن المثير للاهتمام أن أجهزة ماك التي لا تحتوي على نوتش يمكنها أيضًا الاستفادة من هذا التطبيق.

يدعم تطبيق NotchNook العمل مع شاشات متعددة، ويتوفر بنظام اشتراك شهري بقيمة 3 دولارات يتيح تفعيله على جهازين، أو بدفعة واحدة قدرها 25 دولار تمنح المستخدم خمسة تراخيص.

يذكر أن آبل أعادت تصميم أجهزة ماك بوك برو في عام 2021 بإضافة كاميرا بدقة 1080 بكسل ولوحة مفاتيح محسّنة ومنافذ إضافية وشاشة microLED مع نوتش.

وفسرت الشركة حينها أن النوتش يوفر للمستخدمين مساحة أكبر لمحتواهم عبر شاشة بنسبة 16:10 في طرازات 14 و 16 بوصة.

تجدر الإشارة إلى أن تشغيل تطبيق NotchNook يتطلب نظام macOS Sonoma أو إصدار أحدث، ويمكن للمهتمين الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر موقع المطورين.

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