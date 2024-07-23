علماء يبتكرون تربة ذكية تُعزز نمو المحاصيل بنسبة 138%

ابتكر فريق من العلماء تربة ذكية تستهلك كمية أقل من المياه مقارنة بالتربة التقليدية، وتساعد المحاصيل على النمو بشكل أكبر.

تتميز هذه التربة الجديدة باستخدام مياه أقل بنسبة 40%، وتعزيز نمو المحاصيل بنسبة تصل إلى 138%، وذلك بفضل توزيعها الفعّال للأسمدة المضافة إليها.

يعتمد مفهوم “الذكاء” في هذه التربة على هلام مائي مصمم خصيصًا يمتزج مع التربة، مما يسمح لها بامتصاص المزيد من بخار الماء من الهواء خلال الليل. ويتحرر هذا البخار تدريجيًا إلى جذور النبات على مدار اليوم التالي، مع إضافة كلوريد الكالسيوم كعنصر غذائي حيوي.

نشر الباحثون نتائج دراستهم وطريقة اختبار التربة الممزوجة بالهلام المائي في مجلة ACS Materials Letters. ويخططون لإجراء تجارب أطول لاختبار كفاءة التربة الذكية على المدى البعيد، ومحاولة دمج أنواع أخرى من الأسمدة في الخليط.

وفقًا لتقديرات اليونسكو، يستهلك القطاع الزراعي حوالي 70% من إمدادات المياه العذبة في العالم. وتواجه المناطق ذات الموارد المائية المحدودة صعوبات في الحفاظ على نمو محاصيلها بشكل سليم.

ويأمل العلماء أن تساعد هذه الحلول التي تتطلب كميات أقل من المياه في الحفاظ على نمو المحاصيل في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على كوكبنا. وتمثل هذه التربة الذكية خطوة مهمة في مجال تطوير تقنيات زراعية مستدامة وفعالة في استخدام الموارد.

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