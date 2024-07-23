إنتل حددت سبب مشاكل معالجات الجيل 13 و 14 وتعمل على حلّها

كشفت إنتل عن سبب مشاكل عدم الاستقرار التي تؤثر على معالجات الجيلين 13 و14 من سلسلة Core، وأكدت أنها تعمل على إصدار تحديث لحلها.

وأوضح توماس هانافورد، أحد موظفي إنتل، في منتدى الشركة أن المعالجات تعاني من “ارتفاع في جهد التشغيل”، مما يسبب مشاكل عدم الاستقرار. وأضاف أن تحليل المعالجات أكد أن السبب يعود إلى خوارزمية في الشفرة الدقيقة تؤدي إلى طلبات جهد غير صحيحة للمعالج.

وتعهدت إنتل بإصدار تصحيح للشفرة الدقيقة لمُصنّعي اللوحات الأم منتصف شهر أغسطس المقبل. ونصحت الشركة المستخدمين المتأثرين بالمشكلة بالاتصال بخدمة الدعم الفني في الوقت الحالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تأكيد إنتل في أبريل الماضي أنها تحقق في المشكلة، إثر تلقيها تقارير من مستخدمي معالجات Core i9-13900K وi9-14900K عن تكرار انهيار الألعاب.

ولم تنجح التوجيهات السابقة من إنتل وتحديثات BIOS للوحات الأم في حل مشكلة عدم الاستقرار بشكل كامل. وازداد الضغط على الشركة في الأسابيع الأخيرة لمعالجة المشكلة، خاصة بعد نشر استوديو Alderon Games، مطور لعبة Path of Titans، مقطع فيديو على يوتيوب يكشف عن “آلاف” حالات انهيار اللعبة التي تؤثر على اللاعبين الذين يستخدمون معالجات إنتل من الجيلين 13 و14.

وفي السياق ذاته، نشرت قناة Gamers Nexus مقطع فيديو أعلنت فيه أنها “لا تستطيع التوصية بمعالجات إنتل” في الوقت الحالي بسبب المشاكل المستمرة.

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