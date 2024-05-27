ما هي متطلبات تشغيل ميزة ويندوز Recall؟

بعد إطلاق مايكروسوفت تشكيلة أجهزة سيرفس المزودة بمعالجات Intel AI، ها هي الشركة تواصل مسيرتها في عالم الذكاء الاصطناعي بإطلاق حواسيب جديدة مزودة بمعالجات Snapdragon X، إلى جانب ميزة جديدة باسم Recall تعمل على أجهزة Copliot Plus المرتقبة على نظام ويندوز 11.

ميزة Recall الجديدة

ميزة Recall، التي ستكون متاحة فقط على معالجات Snapdragon X، تتيح للمستخدمين البحث في تاريخ استخدامهم للحاسوب من خلال تسجيل الشاشة واستخدام البيانات لمساعدتهم في تذكر الأنشطة السابقة.

تعتمد Recall على 40 TOPs (تريليون عملية في الثانية) من قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها حصريًا على معالجات Snapdragon X Elite و X Plus.

متطلبات تشغيل Recall

لتشغيل ميزة Recall، يجب أن يحتوي الحاسوب على:

معالج Snapdragon X Elite أو X Plus.

قدرات معالجة تصل إلى 40 TOPs.

225 جيجابايت من مساحة التخزين.

16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

هذه المتطلبات العالية تضمن تجربة ذات جودة عالية وتمكن من حماية البيانات بشكل فعال.

ومع ذلك، قد يشعر بعض المستخدمين بالإحباط بسبب هذه المتطلبات الصارمة، ولكنها ضرورية لضمان الأداء الأمثل.

كيف تعمل Recall؟

تقوم Recall بتسجيل كل شيء يتم على الحاسوب، بما في ذلك التطبيقات المستخدمة والمحادثات داخل التطبيقات مثل واتساب.

يتم تخزين هذه اللقطات محليًا، ويمكن للمستخدمين حذفها يدويًا أو منع تسجيل تطبيقات معينة.

كما تسمح Recall للمستخدمين بالبحث في كل محادثاتهم وملفاتهم باستخدام الأوامر الطبيعية، مما يسهل العثور على المعلومات والتفاعل مع الحاسوب بشكل مشابه للتفاعل مع شخص حقيقي.

مميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى في ويندوز 11

إلى جانب Recall، ستشمل التحديثات الجديدة في ويندوز 11 مميزات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل:

ترجمة النصوص المباشرة: تحسينات في الترجمة الفورية، مفيدة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو المؤتمرات.

دقة فائقة تلقائية: تحسين دقة الصور والنصوص تلقائيًا في التطبيقات.

إنشاء الصور والنصوص المحسنة باستخدام Cocreator: تحسينات في تطبيق Paint لإنتاج صور ونصوص ذات جودة أفضل.

تأثيرات استوديو ويندوز المتقدمة: تحسينات تلقائية في الكاميرا لتشويش الخلفية، وتقليل الضوضاء، وتحسين جودة الفيديو.

أداء مذهل للحواسيب الجديدة

تزعم مايكروسوفت أن حواسيب Copilot Plus توفر أداءً أفضل بنسبة 58% مقارنةً بجهاز MacBook Air M3، مع بطارية تدوم حتى 20 ساعة من تشغيل الفيديو و15 ساعة من تصفح الويب.

وسيتم إطلاق حواسيب Copilot Plus من شركات مثل أسوس وديل في 9 يونيو 2024، مما يجعلها الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متميز وتجربة ذكاء اصطناعي متقدمة.

مع إطلاق Recall ومميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى في ويندوز 11، تواصل مايكروسوفت تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتقديم تجارب مستخدم مبتكرة.

ستساهم هذه التحديثات في جعل الحواسيب أكثر تخصيصًا وفعالية، مما يلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.