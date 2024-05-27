مايكروسوفت تُزيل Cortana وWordPad وTips في تحديث ويندوز 11 الجديد

أعلنت مايكروسوفت أنها ستزيل تلقائيًا تطبيقات Cortana وWordPad وTips من الأنظمة التي سيتم ترقيتها إلى الإصدار القادم من ويندوز 11 (24H2).

جاء هذا الإعلان في تدوينة يوم الخميس، حيث كشفت الشركة أن إصدار ويندوز 11 24H2 (بناء 26100.712) أصبح متاحًا الآن للمختبرين في قناة Release Preview.

كانت الشركة قد أزالت تطبيق Cortana المستقل من ويندوز 11 في النسخة التجريبية 25967 التي أطلقتها في قناة Canary في أكتوبر الماضي.

وأعلنت مايكروسوفت للمرة الأولى أنها ستنهي دعم Cortana في وثيقة دعم نُشرت في يونيو، ثم أوقفت التطبيق في بناء آخر في أغسطس.

وفي سبتمبر، أعلنت مايكروسوفت عن نيتها إيقاف تطبيق WordPad، الذي تم تثبيته تلقائيًا على أنظمة ويندوز منذ عام 1995، وأصبح ميزة اختيارية منذ إصدار ويندوز 10 في فبراير 2020.

كما أبلغت الشركة المستخدمين في نوفمبر بأن تطبيق Tips سيتم إيقافه وإزالته في إصدار مستقبلي من ويندوز.

وقال فريق برنامج ويندوز إنسايدر: “يرجى ملاحظة أن تطبيقات Cortana وTips وWordPad سيتم إزالتها بعد الترقية إلى ويندوز 11، الإصدار 24H2. هذه التطبيقات لم تعد مدعومة”.

تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي ويندوز إنسايدر يمكنهم تثبيت ويندوز 11 24H2 على الأجهزة التي تفي بمتطلبات الأجهزة من خلال الإعدادات > تحديث ويندوز.

ويمكن للشركات أيضًا الترقية عبر Windows Update for Business، وخدمة تحديث ويندوز سيرفر.

من الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أعلنت قبل خمس سنوات أنها ستزيل تطبيق الرسّام (Paint) الكلاسيكي مع تحديث ويندوز 10 في يوليو 2017، لكنها قررت لاحقًا إبقاء التطبيق متاحًا عبر متجر مايكروسوفت بعد ردود فعل سلبية كبيرة من المستخدمين.

اقتراحات المُحرر

المصدر