لماذا يجب عليك إغلاق هاتفك المحمول تمامًا بشكل دوري؟

يتساءل الكثيرون عن مدى أهمية إغلاق الهاتف المحمول بشكل كامل، وهذه المسألة ليست متعلقة فقط بتوفير البطارية، بل تتعلق أيضًا بسلامة الجهاز. إليك ما تحتاج معرفته.

أهمية إغلاق الهاتف بشكل كامل

قد يبدو إغلاق الهاتف المحمول بالكامل أمرًا بسيطًا، ولكنه يلعب دورًا هامًا في حماية الجهاز من الهجمات الإلكترونية.

وفقًا لخبراء الأمن في وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، يساعد إغلاق الهاتف بشكل دوري في حماية الجهاز من بعض أنواع الهجمات، مثل الهجمات التي تعتمد على الروابط الخبيثة واستغلال الثغرات الأمنية دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم.

تشمل هذه الهجمات تجاوز مميزات الأمان في الهاتف خطوة بخطوة، بدءًا من مكالمة فائتة، ثم تثبيت ملفات خبيثة تدريجيًا تسمح بالوصول إلى النظام وسرقة المعلومات.

وغالبًا ما تمر هذه الهجمات دون أن يلاحظها المستخدم، ولكن يمكن منعها من خلال إعادة تشغيل الجهاز بالكامل.

كم مرة يجب عليك إغلاق هاتفك؟

الإجابة البسيطة من خبراء الأمن هي: يجب إغلاق الهاتف بالكامل على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

ومن الأفضل إعادة تشغيل الهاتف بشكل أكثر تكرارًا، لأن هذا لا يقتصر فقط على تقليل المخاطر الأمنية، بل يساعد أيضًا نظام التشغيل في العمل بسلاسة.

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كيفية التحقق من مدة تشغيل الجهاز

لمعرفة المدة التي قضاها جهازك دون إغلاق، يمكنك التحقق من إعدادات النظام بسهولة.

على أجهزة أندرويد، يمكن العثور على هذه المعلومات عادةً تحت قسم “الجهاز” ثم “الحالة”. يتم عرض مدة التشغيل هناك بالساعات.

يشير الخبراء إلى أن إغلاق الهاتف بشكل دوري سيساعد في الحفاظ على أمان جهازك وضمان عمله بكفاءة، مما يجعل هذه العادة جزءًا أساسيًا من صيانة الهاتف الذكي.

لذلك، تأكد من إغلاق هاتفك بالكامل بانتظام لتجنب المشاكل وتحسين أداء الجهاز.

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