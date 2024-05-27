شاومي تخطط لإنتاج 120,000 سيارة كهربائية في 2024 وسط تطلعات طموحة

أعلنت شركة شاومي عن خطط طموحة لقسم السيارات الكهربائية، مستهدفة إنتاج 120,000 وحدة في عام 2024، وفقًا للتقرير المالي الأخير للشركة.

يأتي هذا الإعلان بعد الهدف السابق للشركة بتجاوز 100,000 وحدة من نموذجها الأول، SU7.

شاومي تُعزز طموحاتها في قطاع السيارات الكهربائية

بينما يحافظ نموذج SU7 على زخم قوي، تعمل شاومي بنشاط على تطوير إضافات جديدة لخط إنتاج سياراتها الكهربائية.

أكد رئيس الشركة “لو وي بينغ” أن هناك مشاريع قيد التطوير لنماذج سيارات إضافية، لكنه شدد على أن التركيز الحالي ينصب على تلبية طلبات تسليم SU7.

وتلتزم شاومي بالسرية التامة فيما يتعلق بالنماذج الجديدة، مما يبقي التفاصيل طي الكتمان في الوقت الراهن.

تشير الشائعات إلى أن العرض القادم من شاومي سيكون سيارة SUV جديدة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي في وقت لاحق من هذا العام، مع استهداف إطلاقها في الأسواق في عام 2025.

أثارت هذه الأخبار اهتمام المشترين المحتملين وخبراء الصناعة على حد سواء.

يعكس نجاح قسم السيارات في شاومي قدرة العلامة التجارية على تقديم منتجات عالية الجودة.

حيث جذب طراز SU7 – السيارة الكهربائية الأولى للشركة – انتباه المستهلكين بتصميمه الأنيق، وتقنياته المتقدمة، وأدائه المميز.

وتُظهر قائمة الطلبات المتزايدة الاستقبال الحماسي الذي حظيت به سيارات شاومي الكهربائية.

كما يعكس هذا الارتفاع في الإنتاج التزام شاومي بأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق السيارات الكهربائية المتنامي.

ومع تجاوز نموذجها الأول للتوقعات، من المؤكد أن إطلاق السيارة الثانية سيولد حماسًا كبيرًا.

نتوقع ظهور المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة، لكن في الوقت الحالي، يظل تركيز شاومي على تلبية طلبات تسليم SU7 المنتظرة بشدة.

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