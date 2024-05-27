سامسونج تطلق هاتف Galaxy M35 5G بمواصفات متوسطة

أعلنت سامسونج عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy M35 5G، الذي يأتي كخليفة لهاتف Galaxy M34 الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يتميز الهاتف الجديد بعدة ترقيات تشمل شاشة أكبر ومعالج جديد ودعم للصوت الاستيريو.

مواصفات ومميزات Samsung Galaxy M35 5G

يأتي Galaxy M35 5G بشاشة S-AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1000 نيت.

ويتضمن الهاتف مستشعر بصمة مدمج في الشاشة ومكبرات صوت مزدوجة، بدلاً من مستشعر البصمة الجانبي ومكبر الصوت الأحادي في الطراز السابق.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

أما الجزء الخلفي، فيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري (OIS)، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 ، مع وعد من سامسونج بتقديم أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1380 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

ويحتوي Galaxy M35 5G على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 25 واط، إلا أن العلبة لا تتضمن الشاحن.

يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مع إمكانية زيادتها عبر بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف تقنيات اتصال متنوعة تشمل شريحتين SIM 5G وWi-Fi 6، وتزعم سامسونج أن الجهاز يحتوي على نظام تبريد متقدم لتبديد الحرارة. يبلغ أبعاد الهاتف 162.3 × 78.6 × 9.1 ملم ويزن 222 جرامًا.

الهاتف مشابه إلى حد كبير لهاتف Galaxy A35 الذي أُطلق في وقت سابق من هذا العام، مع اختلافات ملحوظة تشمل خيارات ألوان مختلفة وبطارية أصغر بسعة 5000 مللي أمبير في A35.

سعر Samsung Galaxy M35 5G

يتوفر Galaxy M35 5G في البرازيل بسعر 525 دولار أمريكي (حوالي 1,969 ريال سعودي).

ويأتي الهاتف بألوان تشمل الأزرق الداكن، والأزرق الفاتح، والرمادي. ومن المتوقع أن تُطلقه سامسونج في أسواق أخرى في الأسابيع القادمة.

بهذا الإطلاق، تواصل سامسونج تعزيز موقعها في سوق الهواتف الذكية المتوسطة، مقدمةً للمستخدمين جهازًا يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة.

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