جوجل تنتقل إلى TSMC لتصنيع الجيل القادم من معالجات Tensor

أعلنت جوجل عن انتقالها إلى شركة TSMC لتصنيع الجيل القادم من معالجات Tensor، بعد أربع سنوات من التعاون مع Samsung Foundry.

ومن المتوقع أن يتم استخدام معالج Tensor G5 الجديد في هواتف بكسل 10 القادمة.

تفاصيل معالج Tensor G5

تم تصنيع معالج Tensor G5 باستخدام تقنية 4 نانومتر من TSMC، وفقًا لمعلومات رصدتها بعض وسائل الإعلام.

وتشير قاعدة بيانات تجارية متاحة للجمهور إلى أن Google LLC شحنت شريحة جديدة من تايوان إلى شركة هندية للاختبار.

تكشف هذه البيانات عن تفاصيل هامة حول الشريحة، بما في ذلك الاسم الرمزي الداخلي، ونوع الشريحة، والإصدار، والاختبارات التي اجتازتها، والشركة المصنعة، وذاكرة رام بحجم 16 جيجابايت من تصنيع سامسونج للإلكترونيات.

أسباب الانتقال من سامسونج إلى TSMC

عملت جوجل على مدى أربع سنوات مع سامسونج لتطوير معالجاتها الخاصة، حيث كانت تعتمد على معالجات إكسينوس عالية الأداء مع بعض التعديلات من جوجل.

وبمرور الوقت، أجرت جوجل المزيد من التخصيصات لتحسين وحدات المعالجة العصبية وغيرها من المكونات.

ورغم أن معالجات Tensor كانت جيدة، إلا أنها لم تكن بمستوى قوة معالجات منافسيها من آبل وميدياتِك وكوالكوم.

كما أن المعالجات كانت تعاني من مشاكل في ارتفاع درجة الحرارة وكفاءة المودم، والتي قد تكون مرتبطة بتقنيات تصنيع Samsung Foundry.

وبينما يُعرف في الصناعة أن تصنيع سامسونج أقل تكلفة من TSMC، لكنه يعاني من بعض المشاكل المتعلقة باستهلاك الطاقة والكفاءة.

لذا، قررت جوجل الانتقال إلى تقنية 4 نانومتر من TSMC لمعالج Tensor G5، المتوقع إطلاقه العام المقبل كجزء من سلسلة بكسل 10.

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مستقبل Samsung Foundry

بينما كانت Samsung Foundry أول من بدأ في تصنيع الشرائح بتقنية 3 نانومتر، إلّا أنّها لم تجذب الكثير من العملاء الكبار باستثناء ذراع System LSI الخاصة بها.

ومن المتوقع أن يكون أول معالج بارز يصنع باستخدام تقنية 3 نانومتر من الشركة هو Exynos W1000 الذي تنوي استخدامه في ساعتها الذكية جالاكسي واتش 7، والمتوقع الكشف عنها في النصف الثاني من هذا العام.

من جهة أخرى، تذكر بعض المصادر أن معالج إكسينوس القادم – المصمم لهواتف Galaxy S25 – سيستخدم الجيل الثاني من عملية تصنيع 3 نانومتر من Samsung Foundry، ومن المتوقع الكشف عنه في أوائل العام المقبل.

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