تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل كاميرا Galaxy S25 Ultra

شهدت الأشهر القليلة الماضية العديد من التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy S25، رغم أن الإطلاق المتوقع لها سيكون في يناير 2025.

أحدث هذه التسريبات تتعلق بنظام كاميرا هاتف S25 Ultra، حيث قدم حساب التسريبات الشهير Ice Universe تفاصيل جديدة حول هذا الجهاز.

نظام كاميرا رباعي

أكّد المصدر أن هاتف Galaxy S25 Ultra سيحتفظ بنظام الكاميرا الرباعي في الخلف، على عكس ما أشار إليه مصدران آخران بأن سامسونج قد تتحول إلى نظام ثلاثي الكاميرات.

النظام الرباعي سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع زوم 5x.

تحسينات في الكاميرات الواسعة والتقريب

تشير التسريبات إلى أن هناك ترقيات قادمة لمستشعر الكاميرا الفائقة العرض (ultrawide) وكاميرا التقريب 3x.

حيث يتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تقريب بدقة 50 ميجابكسل.

هذا التحديث في كاميرا التقريب 3x يعد خطوة منتظرة منذ فترة طويلة، حيث استخدمت سامسونج مستشعرًا صغيرًا بدقة 10 ميجابكسل منذ هاتف Galaxy S21 Ultra في عام 2021.

ويمكن أن يتيح مستشعر التقريب عالي الدقة استخدام تقنية دمج البيكسلات (pixel-binning) في هذه العدسة، مما يحسن من جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة ويعزز الصور الناتجة عن التقريب الهجين بين 3x و5x.

كما يمكن أن تستخدم بعض الهواتف العدسة التقريبية لالتقاط صور الماكرو، مما يعني أن كاميرا التقريب 3x عالية الدقة قد تقدم صورًا قريبة تحتوي على تفاصيل أكبر.

منافسة قوية في الكاميرات

من المتوقع أن تجلب الكاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل هاتف S25 Ultra إلى مستوى المنافسة مع أفضل الهواتف في هذا المجال.

حيث تقدم أجهزة مثل بكسل 8 برو وسلسلة شاومي 14 كاميرات فائقة العرض عالية الدقة تستخدم تقنية دمج البيكسلات لتحسين الصور في الإضاءة المنخفضة. وقد يتيح ذلك أيضًا تسجيل فيديو 8K بزاوية واسعة.

يبدو أن سامسونج تركز على تقديم ترقيات محسوبة تعزز من أداء الكاميرا بشكل عام.

مع اقتراب موعد الإطلاق، سنرى المزيد من التفاصيل تتكشف حول هاتف Galaxy S25 Ultra، مما سيحدد مدى تفوقه في سوق الهواتف الذكية المزدحمة بالمنافسة.

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