تحديث One UI 6.1.1 لهاتف جالكسي إس 24 ألترا يحل مشاكل الكاميرا

تعمل سامسونج على تطوير النسخة القادمة من واجهة المستخدم One UI 6.1.1، والتي من المقرر إطلاقها جنبًا إلى جنب مع هواتف Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6 في حدث Galaxy Unpacked القادم في يوليو.

ومع ذلك، تشير تقارير جديدة إلى أن سلسلة هواتف جالكسي إس 24 ستستفيد أيضًا من هذا التحديث المهم.

اختبار One UI 6.1.1 لهاتف إس 24 ألترا

وفقًا للمصدر الموثوق UniverseIce، فإن تحديث One UI 6.1.1 لهاتف سامسونج جالكسي إس 24 ألترا قيد الاختبار حاليًا.

ويمكن التعرف على التحديث من خلال رقم البناء S928BXXU2AXEB، ويُشاع أن هذا التحديث سيقدم تحسينات كبيرة في الكاميرا، مما يجعله أهم تحديث لهاتف إس 24 منذ إطلاقه الأولي.

مميزات وتفاصيل التحديث

لا يزال التحديث في مراحله الأولى وسيخضع لاختبارات مكثفة قبل طرحه للمستخدمين.

يهدف One UI 6.1.1 إلى تحسين تجربة الشاشة الكبيرة وزيادة الإنتاجية.

وبناءً على نظام أندرويد 14، سيكون التحديث متاحًا للأجهزة القابلة للطي وسيمتد ليشمل أجهزة التابلت من سامسونج التي تعمل بنظام One UI 6.1.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد بعض أجهزة سلسلة جالكسي S و A من هذه التحسينات.

حتى الآن، لم تصدر سامسونج أي إعلان رسمي بشأن هذا التحديث. لذا، يجب أن ننتظر ونرى ما إذا كانت الشركة الكورية ستطلق تحديث One UI 6.1.1 لسلسلة جالكسي إس 24 بالفعل.

ومع اقتراب موعد حدث Galaxy Unpacked، نترقب جميًعا ما ستقدمه سامسونج من مميزات وتحسينات في أجهزتها وتحديثاتها البرمجية، خصوصًا الجيل الجديد من أجهزتها القابلة للطي، وربما إطلاق خاتم جالكسي رينج رسميًا.

المصدر