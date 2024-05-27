تحديث iOS 18 يجلب ميزة تخصيص أيقونات تطبيقات آيفون

تستعد آبل لإطلاق تحديث iOS 18 مع مميزات تخصيص جديدة مثيرة تتيح للمستخدمين إعادة تلوين أيقونات التطبيقات وتنظيمها بحرية على الشاشة الرئيسية، دون التقيد بالهيكل الشبكي التقليدي.

تسمح لك هذه الميزة بجعل جميع أيقونات تطبيقات التواصل الاجتماعي تتحول إلى اللون الأزرق مثلًا، أو تلوين أيقونات التطبيقات المالية باللون الأخضر، وهو مستوى من التخصيص كان ممكنًا سابقًا باستخدام طرق غير مباشرة مثل الاختصارات.

تحرير الشاشة الرئيسية

وفقًا لتقرير مارك غورمان، سيسمح نظام iOS 18 للمستخدمين بوضع أيقونات التطبيقات في أي مكان يرغبون به على الشاشة الرئيسية.

هذا يعني أنه يمكنك تنظيم تطبيقاتك بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل، متحررًا من الهيكل الشبكي الذي كان عنصرًا أساسيًا في تصميم الآيفون منذ بدايته.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن iOS 18 في مؤتمر المطورين في يونيو، مع مميزات التخصيص الجديدة.

تخصيص شامل وتجربة فريدة

مع أن التفاصيل الكاملة لم تتضح بعد، إلا أننا لا نعرف حتى الآن إذا كانت هذه الحرية الجديدة في التخصيص ستسمح للمستخدمين بتغيير أيقونات التطبيقات بالكامل أو مجرد تعديل ألوانها.

بالإضافة إلى تحسينات الشاشة الرئيسية، يتوقع أن يأتي iOS 18 بمميزات جديدة أخرى مثل تحديث تطبيق الملاحظات.

كما يبدو أن التحديث سيضع الذكاء الاصطناعي في الواجهة، مما يجعله واحدًا من أهم التحديثات التي شهدها نظام التشغيل الخاص بآبل.

ومع اقتراب موعد الكشف عن iOS 18، يترقب المستخدمين المزيد من التفاصيل حول المميزات الجديدة والتحسينات الشاملة التي ستجلبها آبل لنظام تشغيلها.

وإن كان البعض سيقول متهكمًا أن آبل بدأت تسلك طريق أندرويد!

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