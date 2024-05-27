أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو أن نماذج اللغة الكبيرة مثل GPT-4 يمكنها التفوق على المحللين الماليين البشريين في توقع نمو أرباح الشركات المستقبلية.

تُعد هذه النتيجة مثيرة للاندهاش، خاصة أن نموذج الذكاء الاصطناعي لم يكن لديه سوى البيانات المالية دون أي معلومات إضافية.

يعتمد المحللون الماليون على خبراتهم وتجاربهم لتحليل الصحة المالية للشركات وتوقع أرباحها المستقبلية.

غير أن هذه الدراسة تشير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تكون قادرة على أداء هذه المهمة بنفس الكفاءة، أو حتى أفضل!

في الدراسة، قُدمت للنموذج بيانات مالية مجهولة المصدر، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل، وطُلب منه توقع نمو الأرباح المستقبلية.

وعلى الرغم من عدم توفّر أي سياق إضافي، تمكن GPT-4 من تحقيق معدل دقة بلغ 60%، وهو أعلى من النطاق المعتاد للمحللين البشريين الذي يتراوح بين 53% و57%.

أحد العوامل التي ساهمت في نجاح GPT-4 هو استخدام “سلاسل التفكير”، وهي تعليمات توجه نموذج الذكاء الاصطناعي خلال عملية التحليل، مما يساعده على تحديد الاتجاهات، وحساب النسب، وتوليف المعلومات للوصول إلى التوقعات.

ويعتقد الباحثون أن نماذج اللغة الكبيرة تتمتع بميزة كبيرة على البشر بفضل قاعدة معرفتها الواسعة وقدرتها على التعرف على الأنماط.

وبينما يحذر بعض الخبراء من أن الدراسة ربما لم تستخدم النماذج المالية الأكثر تقدمًا كمعيار، إلا أن النتائج العامة تبشر بالخير.

كما أن حقيقة أن نموذج ذكاء اصطناعي غير مُتخصص يمكنه التفوق على النماذج المالية المتخصصة وحتى الخبراء البشريين، يشير إلى أن نماذج اللغة الكبيرة لديها القدرة على تغيير مجال التحليل المالي.

وإذا كان أداء GPT-4 بهذا المستوى، فكيف سيكون أداء GPT-5؟ الذي تقول عنه شركة OpenAI أنّه “أفضل في كل شيء”.

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