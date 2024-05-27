إدانة هندي بسرقة 37 مليون دولار من حسابات Coinbase

أدين مواطن هندي بتهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني بعد سرقته لأكثر من 37 مليون دولار عبر موقع مزيف لشركة Coinbase.

تم القبض على شيراغ تومار، البالغ من العمر 30 عامًا، في مطار أتلانتا في 20 ديسمبر 2023، بعد تحقيقات أجرتها الخدمة السرية الأمريكية بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في ناشفيل.

بدأت القصة في يونيو 2021 عندما أنشأ تومار ومساعدوه موقعًا مزيفًا يشبه موقع Coinbase Pro باستخدام النطاق “coinbasepro.com”.

كان الهدف من الموقع خداع مستخدمي Coinbase لإدخال بيانات تسجيل الدخول وأكواد التحقق المزدوج، معتقدين أنهم يستخدمون الموقع الفعلي.

تجدر الإشارة إلى أن Coinbase Pro كانت منصة موجهة للمتداولين والمستثمرين المحترفين في العملات الرقمية، وتم إيقافها في 9 نوفمبر 2022، ودمج مميزاتها في منصة Coinbase الرئيسية.

خلال تلك الفترة، استخدم تومار عمليات تصيد احتيالي للسيطرة على حسابات Coinbase ونقل الأموال من محافظ الضحايا إلى محافظه الخاصة.

وتضمنت عملية التصيد الهندسة الاجتماعية، حيث استخدم صفحة تسجيل دخول مزيفة لدفع الضحايا للاتصال بممثل يزعم أنّه من شركة Coinbase، ثم يقوم هذا الشخص باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام برامج الوصول عن بُعد.

واحدة من الحالات التي أبرزها بيان وزارة العدل الأمريكية تضمنت ضحية من ولاية كارولينا الشمالية فقدت أصولًا رقمية بقيمة 240,000 دولار بسبب تومار وشركائه.

اعترف تومار في المحكمة أنه كان يسيطر على عدة محافظ للعملات الرقمية تلقت مئات المعاملات من العملات المسروقة من حسابات الضحايا في Coinbase، والتي بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

وبعد استلام العملات المسروقة، كان تومار يقوم بسرعة بتحويلها إلى أشكال أخرى من العملات الرقمية أو ينقل الأموال بين العديد من المحافظ التي يسيطر عليها هو وآخرون.

وفي النهاية، يتم تحويل العملات الرقمية إلى نقدية وتوزيعها على تومار وشركائه.

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استخدم تومار الأموال المسروقة لتمويل أسلوب حياة فاخر، بما في ذلك شراء ساعات رولكس وسيارات لامبورغيني وبورش، ورحلات إلى دبي وتايلاند.

ويواجه تومار الآن عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا وغرامة قدرها 250,000 دولار.

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