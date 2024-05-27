أهمية الشاشة في اختيار لابتوب الألعاب المثالي

عند شراء لابتوب ألعاب، قد يكون من السهل التركيز على الأداء مقابل السعر، مثل الحصول على لابتوب مزود بمعالج رسوميات RTX 4070 بأقل تكلفة ممكنة.

ولكن، هذا النهج قد يغفل عن نقطة مهمة للغاية: جودة الشاشة.

عند تجربة لابتوب ألعاب Alienware x16 R2 مثلًا – الذي يعتبر جبار الأداء في كل الجوانب تقريبًا – تلاحظ أن الشاشة لا ترقى إلى مستوى السعر الباهظ الذي يتجاوز 3000 دولار.

فما الفائدة من معالج رسوميات RTX 4080 إذا لم تستطع الشاشة الاستفادة الكاملة من إمكانياته؟

كيف تكمّل الشاشة معالج الرسوميات؟

يجب أن يعمل معالج الرسوميات والشاشة بتناسق لتقديم تجربة ألعاب مثالية. هناك عدة عوامل يجب مراعاتها لضمان هذا التناسق.

جودة الشاشة

في حالة Alienware x16 R2، كان اللابتوب يتمتع بقوة كافية لاستغلال شاشة بحجم 16 بوصة ودقة 2560 × 1600 بكسل وتردد 240 هرتز.

ومع ذلك، لم تكن جودة اللوحة تعادل التكلفة الفاخرة. غطت الشاشة 78.9% من نطاق ألوان DCI-P3 وبلغ متوسط سطوعها 334 نيت، وهي أرقام جيدة ولكن ليست مميزة مقارنة بأجهزة أخرى أقل تكلفة.

التوافق

مع جهاز Asus Zephyrus G14 لعام (2024)، لم يكن معالج الرسوميات RTX 4060 قادرًا على دعم شاشة OLED بحجم 14 بوصة ودقة 2880 × 1800 بكسل وتردد 120 هرتز بشكل كامل.

ورغم أن الشاشة رائعة، إلا أن المعالج لم يكن مناسبًا لها. يمكن للشاشة تشغيل الألعاب بدقة تصل إلى 1800 بكسل عند 120 إطارًا في الثانية، ولكن حتى الألعاب القديمة مثل Grand Theft Auto V لم تحقق نتائج مرضية.

سجّل Zephyrus G14 معدّل 84 إطار في الثانية على إعدادات 1080 بكسل و38 إطار في الثانية على إعدادات 1800 بكسل، مما يظهر عدم التوافق بين الشاشة والمعالج.

الجودة مقابل الأداء

أما أسوأ الحالات فيمثلها لابتوب ألعاب MSI Katana 15، الذي يأتي بمعالج رسوميات RTX 4070 ولكنه مزود بشاشة بحجم 15.6 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل وتردد 144 هرتز.

هذا التردد المنخفض لا يبرر دقة العرض الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشاشة سيئة الجودة، حيث غطت فقط 46.1% من نطاق ألوان DCI-P3 وبلغ متوسط سطوعها 248 نيت.

هذا يعني أن اللابتوب الذي يتمتع بمواصفات رائعة قد تم تقويضه بسبب شاشة سيئة.

ماذا يجب أن تفعل؟

عند اختيار لابتوب الألعاب، يجب أن تفكر في نوع الألعاب التي تنوي لعبها. إذا كنت تلعب الألعاب الحديثة AAA، فإن معالج رسوميات قوي يمكنه التوافق مع شاشة مثل Zephyrus G14.

أما إذا كنت تفضل الألعاب الرياضة الإلكترونية والألعاب المستقلة، فقد تفضل معالج رسوميات أضعف مع شاشة ذات دقة أقل وتردد عالٍ (240 هرتز وأكثر).

الخلاصة

عند الشراء عبر الإنترنت، تحقق من نوع الشاشة التي يأتي بها لابتوب الألعاب.

البحث عن معايير الأداء لمعالجات الرسوميات يمكن أن يعطيك فكرة عن مدى توافق الأداء مع الشاشة.

ولكن من المهم أيضًا تقييم جودة الشاشة، وهذا يتطلب بعض البحث الإضافي.

قد تصف الشركات المصنعة سطوع الشاشة وتغطية الألوان في المواصفات، ولكن عليك دائمًا أن تكون مشككًا في وعود الشركات.

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