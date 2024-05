أخطاء خطيرة في ملخصات نتائج البحث من جوجل

أطلقت جوجل في وقت سابق من هذا العام ميزة “تجربة البحث التوليدية” (SGE) التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات نتائج البحث.

تهدف هذه الميزة إلى توفير الوقت على المستخدمين من خلال تقديم ملخصات سريعة بدلاً من زيارة عدة مواقع، ولكنها أثارت الجدل مؤخرًا بسبب بعض الأخطاء الخطيرة التي ارتكبتها.

كشفت كريس كاشتانوفا، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لدى أدوبي، عن خطأ مروّع في SGE عندما سألت عن عدد الصخور التي يجب أن تأكلها.

جاء الرد من جوجل بأن “تناول صخرة صغيرة يوميًا” مفيد! مستشهدة بمقال ساخر.

كما أوضحت الملخصات أن الصخور مصدر حيوي للمعادن والفيتامينات، ونصحت بإخفائها في الآيس كريم أو زبدة الفول السوداني.

وفي حادثة أخرى، أشار بن كولينز، الرئيس التنفيذي لموقع The Onion، إلى أن بحث جوجل بالذكاء الاصطناعي استشهد بمقال يزعم أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) تستخدم الأقلام السوداء للتظليل، مما أثار المزيد من التساؤلات حول دقة المعلومات المعروضة.

كما نصحت SGE أحد المستخدمين بإضافة “غِراء غير سام” إلى صلصة البيتزا لمنع الجبن من الانزلاق، وهي نصيحة مستخرجة من تعليق ساخر على ريديت.

I couldn’t believe it before I tried it. Google needs to fix this asap.. pic.twitter.com/r3FyOfxiTK

— Kris Kashtanova (@icreatelife) May 23, 2024