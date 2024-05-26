سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy F55 بمواصفات منافسة وسعر مغري

تستعد سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy F55 في الهند غدًا، الموافق 27 مايو 2024، كأحدث إصدار ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف بسعر يبدأ من 26,999 روبية هندية (حوالي 1,218 ريال) للنسخة الأساسية، و29,999 روبية هندية (حوالي 1,353 ريال) للنسخة التي تأتي بذاكرة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، حسبما أفادت التسريبات.

مواصفات Galaxy F55

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، ومنفذ USB-C 2.0، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS).

ومع ذلك، يواجه Galaxy F55 منافسة قوية من هاتف Realme GT 6T، المقرر إطلاقه بعد يومين فقط، في 29 مايو، والذي يقدم مواصفات مشابهة بنفس النطاق السعري.

الهاتفان يتشابهان في العديد من المواصفات، ولكن يتميز Realme GT 6T بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 الجديد، والذي يتفوق على معالج Snapdragon 7 Gen 1 في Galaxy F55.

كما يتمتع Realme GT 6T بسطوع شاشة يصل إلى 6000 نيت، وهو الأول من نوعه في الصناعة، وبطارية أكبر بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط، مقارنةً ببطارية Galaxy F55 بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 45 واط.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Realme GT 6T تقنية Bluetooth 5.4 الحديثة، بينما يقتصر Galaxy F55 على تقنية Bluetooth 5.2.

هذه الفروق قد تجعل هاتف Realme خيارًا أكثر جاذبية من حيث القيمة مقابل السعر.

ومع ذلك، تراهن سامسونج على تصميم Galaxy F55 الفريد بظهر من الجلد النباتي، المتوفر باللونين الأسود والمشمشي، مما يضفي لمسة فاخرة قد تجذب الكثير من المستخدمين.

كما تعتزم سامسونج الترويج لهاتفها الجديد من خلال تقديم دعم واسع لتحديثات أندرويد، مما قد يشكل نقطة جذب إضافية للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متكاملة وطويلة الأمد.

في النهاية، يبدو أن المنافسة بين Galaxy F55 و Realme GT 6T ستكون شرسة، حيث يسعى كل منهما لجذب المستخدمين بمزيج من المواصفات القوية والتصميم الجذاب والأسعار المناسبة.

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