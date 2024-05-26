هل يمكن تشغيل ميزة Recall على أجهزة ويندوز القديمة؟

أعلنت مايكروسوفت في مؤتمر بيلد الأخير عن ميزة جديدة لنظام ويندوز 11 أطلقت عليها اسم “Recall“، والتي تضيف إمكانيات مثيرة للاهتمام للنظام.

لكن للحصول على هذه الميزة، يجب شراء أحد أجهزة الكمبيوتر الجديدة Copilot Plus المزودة بمعالجات Qualcomm Snapdragon X Series.

ومع ذلك، تمكّن بعض المتحمسين من تثبيت Recall على الأجهزة الحالية، بما في ذلك الأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة.

أعلن حساب thebookisclosed على منصة إكس، أنه نجح في تشغيل ميزة Recall على جهاز كمبيوتر منخفض المواصفات بمعالج Snapdragon 7cx وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت فقط.

وعلى الرغم من أن المعالج هو شريحة ARM ولا يحتوي على وحدة معالجة عصبية مدمجة، إلا أن الميزة عملت بشكل غير متوقع.

كما وعد الحساب بنشر دليل تفصيلي قريبًا لتمكين مالكي أجهزة Surface Pro X وأجهزة ويندوز الأخرى المعتمدة على ARM من تشغيل ميزة Recall الجديدة.

بالنسبة لأجهزة x86، سيكون الأمر أكثر تحديًا نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي للمطورين تتضمن حزمًا تعتمد في الغالب على ARM64، لكن من المتوقع أن يتمكن المستخدمون في النهاية من تشغيل Recall على أجهزة x86.

تتمثل فكرة Recall في أنها تلتقط لقطة شاشة لكل ما يظهر على الشاشة كل بضع دقائق.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت أكّدت أن المعالجة تتم على الجهاز نفسه ولا يتم إرسال أي بيانات خارجه، إلا أن العديد من المستخدمين أعربوا عن قلقهم بشأن هذه الميزة.

ومع ذلك، يمكن لمستخدمي ويندوز 11 تحديد التطبيقات التي لا يجب تصويرها أو إيقاف الميزة تمامًا.

ستتوفر ميزة Recall كجزء من التحديث القادم من ويندوز 11، الإصدار 24H2، والذي أصبح متاحًا للاختبار العام في قناة إصدار المعاينة، وهي الخطوة الأخيرة قبل الإصدار العام.

يبدو أن هذه الميزة قد تثير الكثير من النقاشات بين المستخدمين والمطورين، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والأداء على الأجهزة ذات المواصفات المحدودة.

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