هيونداي ايونيك 5 لعام 2025 تحصل على تحديثات جديدة في البطارية والتصميم

في خطوة تعكس حرص هيونداي على تطوير منتجاتها وتلبية تطلعات عملائها، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن إدخال تحسينات جديدة على سيارتها الكهربائية الشهيرة ايونيك 5 للموديل القادم 2025. وتشمل التحديثات زيادة سعة بطارية السيارة، إضافة إلى بعض اللمسات الجمالية والتصميمية.

أبرز التغييرات التي شهدتها ايونيك 5 هي رفع سعة بطاريتها من 77.4 كيلوواط/ساعة إلى 84 كيلوواط/ساعة، ما سيوفر للسيارة مدى قيادة إضافيًا يصل إلى 19 ميلاً تقريباً قبل نفاد شحن البطارية.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة ليست كبيرة، إلا أنها ستمنح السائقين مسارًا أطول قبل الحاجة لإعادة الشحن، وهو ما قد يصنع فارقًا في بعض الحالات.

بالإضافة إلى زيادة سعة البطارية، ستحصل هيونداي ايونيك 5 الجديدة لعام 2025 على مصدات أمامية وخلفية جديدة، وجناح خلفي أطول قليلاً.

كما ستتوفر السيارة بنسخة N عالية الأداء مع مميزات رياضية مثل أوضاع قيادة جديدة للحلبات، ومكابح أقوى، ونظام N e-shift، ونظام N Active Sound لمحاكاة تجربة قيادة السيارات التقليدية.

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ومن المقرر أن تباع نسخة هيونداي ايونيك 5 N الرياضية بسعر 66,100 دولار أمريكي، مقارنة بـ 41,800 دولار للنسخة العادية، وهو فارق سعري متوقع للحصول على أداء أعلى.

أما موعد إطلاق الطرازين الجديدين فمن المتوقع أن يكون خلال العام الحالي.

وتأتي هذه التحديثات في وقت تسعى فيه هيونداي لتعزيز مكانة ايونيك 5 في سوق السيارات الكهربائية المتنامي، خاصة بعد الشكاوى التي واجهتها السيارة منذ إطلاقها حول مشاكل في بطاريات 12 فولت والتأثير على سرعات الشحن.

ومن شأن التحسينات الجديدة أن تعزز جاذبية هذا الطراز للعملاء الراغبين في اقتناء سيارة كهربائية عصرية ومتطورة.

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