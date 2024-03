مقارنة بين جالكسي A35 5G و نوثنغ فون 2a من حيث المواصفات

Follow on X

هل تبحث عن شراء هاتف ذكي جديد مناسب للميزانية ومليء بأحدث الميزات والوظائف والإمكانيات، لكنك مرتبك بين الأجهزة التي تم إصدارها حديثًا مثل سامسونج جالكسي A35 5G و نوثنغ فون 2a؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فلا تفكر مرتين لأن سامسونج تقود قطاع الهواتف متوسطة المدى لعام 2024 وأنت في المكان الصحيح لأننا سنناقش هنا تصميم وشاشة وأداء وقدرات الكاميرا والمزيد من الجوانب المتعلقة بالجهازين، لمساعدتك في تحديد الجهاز الأنسب لك والذي يستحق أن يكون في جيبك هذا العام.

الفرق بين جالكسي A35 و نوثنغ فون 2a – التصميم

بدءًا من التصميم، يمكن لأولئك الذين يحبون المظهر النحيف مع جودة بناء ممتازة اختيار جالكسي A35 5G بينما يمكن لأولئك الذين يفضلون اتباع نهج بسيط ومظهر فريد اختيار نوثنغ فون 2a.

يتميز كلا الهاتفين بمظهر رائع، لذا يعتمد الاختيار على تفضيلاتك الشخصية.

الشاشة

يوفر جالكسي A35 5G شاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل.

بينما يتميز Nothing Phone 2a بشاشة AMOLED أكبر مقاس 6.7 بوصة بدقة 1084 × 2412 بكسل.

بشكل عام، يتمتع كلا الجهازين بتجربة بصرية رائعة وتمرير أكثر سلاسة مع معدل تحديث 120 هرتز.

الفرق بين جالكسي A35 و نوثنغ فون 2a – الأداء

من حيث الأداء، يعمل جالكسي A35 5G بواسطة معالج Exynos 1380 لتوفير تعدد مهام سلس وألعاب فائقة وأداء سلس.

من ناحية أخرى، يتميز نوثنغ فون 2a بشريحة MediaTek Dimensity 7200 Pro لأداء مهامك اليومية.

الكاميرا

بالحديث عن قدرات الكاميرا، يحتوي هاتف Galaxy A35 5G على إعداد ثلاثي للكاميرا في الخلف بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور مفصلة وحيوية.

بينما يوفر Nothing Phone 2a كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرات أمامية بدقة 13 ميجابكسل و32 ميجابكسل.

البطارية ونظام التشغيل

يحتوي كل من جالكسي A35 و نوثنغ فون 2a على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، لكن أحدهما يوفر شحنًا سريعًا بقوة 25 وات، بينما يوفر الآخر دعم شحن فائق بقوة 45 وات.

من حيث نظام التشغيل، يعمل Galaxy A35 على واجهة المستخدم المخصصة One UI 6.1 المستندة إلى اندرويد 14، بينما يعمل Nothing Phone 2a على نظام Nothing OS 2.5 المستند إلى نفس نظام التشغيل.

تفاصيل أخرى

التفاصيل الأخرى لكلا الهاتفين متشابهة في بعض الجوانب؛ كلاهما مثلًا متوفر بذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 8 جيجابايت مع تكوينات تخزين 128 جيجابايت، وتم إطلاقهما في مارس، ويدعمان اتصال 5G، وماسح بصمات الأصابع في الشاشة، والمزيد.

في الختام، يتمتع كلا الجهازين بنقاط قوته وضعفه، ولكن نظرًا لأن سامسونج معروفة بتقديم تجربة أكثر تحسينًا لمستخدميها ودعم تحديث البرنامج المتقدم مقارنةً بشركة نوثنغ، فنحن نوصي المستخدمين باختيار جالكسي A35 5G.

