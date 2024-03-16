مايكروسوفت تروّج لمحرك بحث بينج في متصفح كروم عبر إعلانات مزعجة

أفادت تقارير من وسائل إعلام عالمية مؤخرًا أن مايكروسوفت بدأت تدفع بإعلانات تروّج لمحرك بحث بينج في متصفح كروم على أنظمة ويندوز 10 و 11. وتحث الإعلانات مستخدمي كروم (بخط عريض) على استخدام محرك بحث بينج بدلاً من محرك بحث جوجل.

وتنص الإعلانات على: “تحدّث مع نموذج GPT-4 مجانًا على كروم! احصل على مئات المحادثات اليومية مع الذكاء الاصطناعي من بينج”. فإذا نقرت على “نعم”، سيقوم الإعلان بتثبيت إضافة “بحث بينج” على متصفح كروم مع جعل محرك بحث مايكروسوفت هو الافتراضي.

وإذا نقرت على “نعم” في الإعلان للتبديل إلى محرك بحث بينج، فستظهر نافذة منبثقة في كروم تطلب منك تأكيد رغبتك في تغيير محرك البحث الافتراضي للمتصفح.

وتسأل النافذة المنبثقة: “هل تريد حقًا تغيير موفر البحث الخاص بك؟”، وتنص تحذيرات كروم على أن إضافة “Microsoft Bing Search for Chrome” سوف تغيّر البحث إلى bing.com.

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وتحذر إشعارات ويندوز أسفل هذا التنبيه مباشرةً، وكأنها تتوقع ظهور نافذة كروم المنبثقة، “انتظر – لا تغيره مرة أخرى! إذا فعلت ذلك، لن يعمل Microsoft Bing Search for Chrome وستفقد الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من بينج مع GPT-4 و DALL-E 3. حدد الاحتفاظ للبقاء مع مايكروسوفت بينج”.

وبالتالي، يجد المستخدمون أنفسهم محاصرين في حرب من النوافذ المنبثقة بين شركتين، إحداهما تحاول الضغط عليك لاستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي / محرك البحث الخاص بها، والأخرى تحاول إبقائك على محرك البحث الافتراضي الخاص بها (والذي ربما تريده إذا قمت بتثبيت متصفح كروم بدلًا من إيدج في المقام الأول).

ولا يبدو أن هناك طريقة سهلة لمنع ظهور الإعلان.

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