عروض مغرية تصل إلى 90% على ألعاب منصة ستيم

مع حلول فصل الربيع، تُطلق منصة ستيم عروضها الترويجية المميزة، والتي توفر للاعبين فرصة ذهبية للحصول على ألعابهم المفضلة بأسعار مخفضة بشكل كبير. تستمر هذه العروض حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري، وتشمل آلاف الألعاب من مختلف الأنواع، لتناسب جميع الأذواق والميزانيات.

تخفيضات هائلة على ألعاب العام الماضي

تُعد ألعاب العام الماضي من أبرز الألعاب التي تشهد تخفيضات هائلة في عروض ستيم الربيعية.

فمثلاً، تُباع لعبة Baldur’s Gate 3، التي نالت إعجاب النقاد وحصدت جوائز متعددة، بسعر 53.99 دولار فقط (بخصم 6 دولارات).

بينما تتوفر لعبة Diablo IV، الإصدار الجديد من سلسلة ألعاب Diablo الشهيرة، بنصف سعرها الأصلي، أي 34.99 دولار للنسخة الأساسية و 49.99 دولار للنسخة الكاملة.

فرصة لاختبار ألعاب مميزة بأسعار زهيدة

لا تقتصر عروض ستيم الربيعية على ألعاب العام الماضي، بل تشمل أيضًا ألعابًا مميزة صدرت في سنوات سابقة.

فمثلاً، يمكن الحصول على لعبة Cyberpunk 2077 بنصف سعرها الأصلي (29.99 دولار) ولعبة Far Cry 6 بسعر 14.99 دولار (بخصم 45 دولار).

وتقدم منصة ستيم مكتبة ألعاب ضخمة تضم آلاف الألعاب من مختلف الأنواع، بدءًا من ألعاب الأكشن والمغامرات إلى ألعاب الاستراتيجية والألغاز.

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