سوني تستعد لإطلاق بلاي ستيشن 5 برو بمعالج رسومي أقوى بثلاث مرات

كشفت تقارير عن خطط شركة سوني لإصدار نموذج بلاي ستيشن 5 برو، والذي من المتوقع أن يتميز بمعالج رسومي أقوى بكثير، يصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة معالجات بلاي ستيشن 5 الحالية.

ووفقًا لموقع إنسايدر جيمينغ، فإن الوثائق الفنية المسربة للنموذج الجديد – المسمى داخليًا “ترينيتي” – دقيقة، وأن من المقرر إصدار الجهاز خلال موسم العطلات عام 2024.

وتشير لقطات الشاشة من الوثيقة الفنية إلى أن الجهاز سيحتوي على 67 تيرافلوبس من عمليات حسابية ذات دقة 16 بت، والتي تعادل حوالي 33.5 تيرافلوبس من الحوسبة ذات الدقة المفردة.

ووفقًا للتقارير، فإن هذا يترجم إلى تحسّن بنسبة 45 في المائة في أداء الرسوميات مقارنةً بجهاز بلاي ستيشن 5. كما قد يوفر بلاي ستيشن 5 برو أداءً أعلى بثلاث مرات في تتبع الأشعة.

وتشير الوثائق، التي يُقال أنّها نُشرت على بوابة مطوري سوني الخاصة، أيضًا إلى ميزة “PlayStation Spectral Super Resolution” أو (PSSR).

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ويُشاع أن هذه الميزة تستخدم التعلم الآلي الخاص بجهاز بلاي ستيشن لرفع مستوى الصورة، على غرار تقنيات “DLSS” من إنفيديا أو “FSR” من شركة AMD. وقد تشمل هذه الميزة رفع مستوى الدقة إلى 8K في الإصدارات المستقبلية، وستساعد على تحسين أداء تتبع الأشعة على جهاز بلاي ستيشن 5 برو.

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