رحّبوا بـ Devin.. ذكاء اصطناعي يُحدث ثورة في عالم البرمجة

أعلنت شركة Cognition، ومقرها الولايات المتحدة، عن إطلاق Devin AI، وهو برنامج ذكاء اصطناعي يُحدث ثورة في طريقة كتابة وتصحيح ونشر الكود البرمجي.

يُعد Devin AI الأول من نوعه، حيث يتمتع بالقدرة على تحويل أمر بسيط إلى موقع ويب أو برنامج برمجي كامل.

نجاح باهر في اختبارات المقابلات

تمكّن مساعد الذكاء الاصطناعي Devin AI من اجتياز العديد من اختبارات المقابلات الهندسية العملية من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، كما أكمل أيضًا مهام حقيقية على منصة العمل الحر Upwork.

وأكدت الشركة أن Devin AI يعمل على معيار SWE-bench coding، وهو مجموعة بيانات تتضمن 2294 مشكلة هندسية برمجية تم استخراجها من مشكلات GitHub الأصلية وطلبات السحب الخاصة بها.

ولا يقتصر Devin AI على إكمال واقتراح الكود، بل يمكنه أيضًا إدارة العملية الكاملة لإنشاء وإصدار تطبيقات برمجية كاملة، وهو ما لا تستطيع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مثل Gemini من Google أو ChatGPT من OpenAI فعله.

كيف يعمل Devin AI؟

يعمل الذكاء الاصطناعي Devin بشكل مستقل باستخدام محرر الكود الخاص به وسطر الأوامر والمتصفح. ويضع البرنامج البرمجي بشكل منهجي في الممارسة العملية من خلال تقسيم العمل إلى خطوات قابلة للإدارة، ويمكنه التخطيط وتنفيذ مشاريع هندسية معقدة تتضمن مئات إلى آلاف من عمليات صنع القرار.

وقدمت الشركة عرضًا توضيحيًا يُظهر قدرة Devin AI على حل الأخطاء بسرعة عن طريق إضافة بيان طباعة، مع أخذ ملاحظات المستخدم، وتقديم تقارير في الوقت الفعلي، والتعاون في اختيارات التصميم عند الحاجة.

بشكل عام، يُعد Devin AI تقدمًا هائلاً في مجال البرمجة، حيث يُمكنه تسريع عملية تطوير البرامج بشكل كبير، وتحسين كفاءة المطورين.

ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف ستُؤثر هذه التقنية على مستقبل البرمجة، لكن من الواضح أن Devin AI قد يُحدث ثورة في هذا المجال وربما يؤدي إلى بطالة العديد من المبرمجين حول العالم.

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