تحديد موعد مؤتمر جوجل للمطورين 2024 Google I/O

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن موعد مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2024 والذي يُعدُّ من أبرز الأحداث في عالم التقنية، حيث من المقرر أن يُعقد في 14 مايو بمدينة ماونتن فيو الأمريكية.

يأتي هذا الإعلان بعد أن قامت الشركة بطرح تحدي لغز منطقي مُعقد يُشبه ألغاز الطريق في لعبة BioShock، وقد كان على المشاركين حل جميع المستويات الخمسة عشر ليصلوا بالكرة إلى هدفها، وبعد أن أكمل عدد كافٍ من الأشخاص اللغز بنجاح، كشفت جوجل عن تاريخ المؤتمر.

يُعدُّ مؤتمر Google I/O، الذي سينحصر هذا العام في يوم واحد، منصة هامة للمطورين، ولكنه يستقطب أيضاً اهتمامًا واسعًا من الجمهور العام.

يُتوقع أن تُقدم الجلسة الرئيسية نظرة أولية على المزايا الجديدة لأجهزة بكسل، ونظام التشغيل اندرويد. ومن المحتمل أيضًا أن نتعرف على خطوات جوجل التالية في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور، مع الأمل في أن لا تقوم الشركة بإعادة تسمية روبوتات المحادثة الخاصة بها مجددًا.

سيوفر لكم موقع عالم التقنية تغطية شاملة للجلسة الرئيسية وكل ما تحتاجون إلى معرفته عن مؤتمر Google I/O.

ويترقب المتابعون الكشف عن التقنيات والإبداعات الجديدة التي ستُقدمها الشركة، والتي من شأنها أن تُحدث تغييرات واضحة في الطريقة التي نتفاعل بها مع التقنية في حياتنا اليومية.

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