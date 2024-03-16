إنستقرام Spins ميزة جديدة قد ترى النور قريبًا

كشفت تقارير صحفية حديثة عن مزايا جديدة قد تشق طريقها إلى تطبيق إنستقرام، تتيح للمستخدمين تبديل النصوص أو الصوتيات في مقاطع “Reels”، الأمر الذي يعتبر خطوة مبتكرة قد تميز التطبيق عن منصات أخرى مثل تيك توك.

يبدو أن إنستقرام سيُطلق على هذه الميزة اسم “Spins”، والتي تم رصدها أولاً بواسطة المهندس أليساندرو بالوتسي، وأكدتها لاحقاً منصة تِك كرانش. وفقًا لما أعلنه إنستقرام، فإن ميزة “Spins” لا تزال في مرحلة النموذج الأولي الداخلي، ولم يتم اختبارها بعد من قِبل المستخدمين.

تعمل الميزة الجديدة على تمكين المستخدمين من استخدام قالب معين أصلي من مقاطع Reels شائعة وتبديل النصوص أو الصوتيات المصاحبة لها.

على سبيل المثال، إذا نشر أحد المبدعين فيديو لشخص يعد كوبًا من عصير الخضراوات مع نص يقول “العناية الذاتية”، يمكن لشخص آخر استخدام “Spins” لإعادة مشاركة الفيديو مع تغيير النص ليصبح “يوم سعيد في الرياض”. وسيظل المبدع الأصلي يحصل على حقوق مقطع Reels الخاص به.

من المتوقع أن تكون هذه الميزة إضافة فريدة لم تكن متاحة من قبل على تطبيق تيك توك، إلا أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول موعد إطلاقها أو حتى إذا كانت سترى النور في يوم من الأيام.

ويبقى مستخدمو إنستقرام في انتظار التحديثات الجديدة التي قد تضيف تجربة جديدة ومميزة لاستخدام التطبيق.

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