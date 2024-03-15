محاولة إطلاق صاروخ ستارشيب الثالثة تتم بنجاح نسبي

حققت شركة سبيس إكس سبيس إكس نجاح نسبي في أحدث إطلاق لصاروخها (ستارشيب Starship) في محاولتها الثالثة، يوم الأربعاء الماضي. حيث انطلق الصاروخ في تمام الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، متجاوزًا بنجاح عملية الانفصال الساخن عن صاروخ التعزيز (Super Heavy Booster) ومن ثم انطلقت مُحركات المرحلة الثانية (رابتور Raptor) بسلاسة.

واصل صاروخ ستارشيب مساره في الفضاء، على أن يتم إعادة إشعال محركاته الرابتور بعد حوالي 40 دقيقة من الإقلاع الأوّلي. أما صاروخ التعزيز سوبر هيفي، فقد دخل في مرحلة هبوط شبه متحكم به، إلا أن محركاته لم تعد للعمل بالشكل المخطط له قبل الهبوط في المحيط.

وكان من المقرر أن يهبط كلًا من الصاروخين سوبر هيفي وستارشيب بسرعة قصوى تسمح باستعادتهما، إلا أن ستارشيب لم يصل إلى مرحلة الهبوط في المحيط، حيث تشير البيانات الأولية إلى تحطمه أثناء إعادة دخول الغلاف الجوي للأرض.

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

قبل تحطم الصاروخ ستارشيب، شاهد العالم لقطات مثيرة لعملية إعادة دخوله للغلاف الجوي، بينما نجحت المحاولتان السابقتان في الوصول إلى الفضاء الخارجي دون تحقيق هبوط آمن.

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جدير بالذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية صرّحت بترخيص إطلاق سبيس إكس لاختبار الإطلاق المداري رقم 3 لصاروخ ستارشيب سوبر هيفي، بعد استيفاء الشركة لجميع متطلبات السلامة والبيئة والسياسات والمسؤولية المالية.

يأتي هذا الإطلاق للتأسيس على نجاح الاختبارات السابقة، كما أن سبيس إكس كانت تأمل في تحقيق عدة أهداف طموحة مثل إعادة إشعال محرك رابتور في الفضاء، وضمان نجاح عمليات الاقتراب لكلا المرحلتين، وفتح وإغلاق باب الحمولة، والقيام بعملية هبوط مُتحكم به.

كما حلّق الصاروخ في مسار جديد واستهدف المحيط الهندي للهبوط، في خطوة تهدف إلى تجربة أشياء جديدة مع ضمان السلامة العامة.

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