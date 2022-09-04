واتساب يختبر ميزة إخفاء رقم الهاتف لتحسين تجربة المستخدمين

يحرص تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على طرح العديد من التحديثات والميزات الجديدة، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق، في ظل منافسات قوية وشرسة مع العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم، حيث بدأ إصدار تجريبي لتطبيق واتساب المخصص لنظام أندرويد خلال الساعات القليلة الماضية برقم 2.22.19.19 من أجل تحسين الخدمة.

واتساب وإخفاء رقم الهاتف

تتمحور الميزة التجريبية الجديدة حول ظهور رقم الهاتف على التطبيق، مما سيمنع بعض الأنشطة التجارية من الإطلاع على رقم العميل في حالة الإعلانات، حيث تهدف الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين والعملاء الناشطين على تطبيق المراسلة الفوري، بخيار الكشف عن رقم الهاتف الخاص بهم، بشكل يدوي عند التحدث مع شركة معينة لا تمتلك رقم الهاتف مسبقاً.

وأشار تطبيق واتساب أنه سوف يكون لدى المستخدمين، القدرة على معرفة ما إذا كان النشاط التجاري المعني يمكنه الوصول إلى رقم الهاتف الخاص بهم داخل المعلومات حول الشركة.

تتوفر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية في WhatsApp Beta برقم الإصدار 2.22.19.19، ومن المحتمل أن تظل تلك الميزة قيد التطوير خلال الفترة القادمة، حتى يتم توفيرها في الإصدار الثابت من التطبيق.

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يعمل على أداة جديدة تُسمى WhatsApp Surveys، والتي يمكن استخدامها لجمع التعليقات بشكل آمن حول الميزات والمنتجات الجديدة، من أجل تجنب سوء الفهم خلال الفترة القادمة، في وجود استطلاع جديد، وسوف يقوم التطبيق بتوضيح الغرض.

منح تطبيق الدردشة الفوري المستخدمين أقصى قدر من الحرية عند تقرير قبول الدعوة، وتقديم ملاحظاتهم أو رفض الاقتراح، من أجل المحافظة على حرية المستخدمين وعدم الإزعاج لهم.