هواوي تطلق هاتفها Huawei Nova 10 و Huawei Nova 10 Pro بمواصفات مميزة

تعد شركة هواوي الصينية العالمية واحدة من أشهر شركات الهواتف المحمولة وأعلنت الشركة منذ فترة عن اصدارها لسلسلة هواوي Nova 10 في الصين وذلك في أوائل شهر يوليو، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق هواتف Nova 10 و Nova 10 Pro في أوروبا في الفترة المقبلة في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Huawei Nova 10:

شاشة الهاتف من نوع OLED مقاس 6.67 بوصة، وجودة شاشة FHD +، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، ويدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز بطارية الهاتف بقوة 4000 مللي أمبير وشحن سريع 66 وات. ألوان الهاتف يأتي الهاتف باللونين الفضي والأسود كاميرا الهاتف كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل. كاميرا الهاتف كاميرا الهاتف الأمامية ممتازة بدقة 60 ميجابكسل ذاكرة الهاتف ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف 256 جيجا بايت، وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا رام سعر الهاتف 500 يورو (أي ما يعادل 9600 جنيه مصري)

مواصفات هاتف Huawei Nova 10 Pro: